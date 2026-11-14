ÖSV-Damen lauern auf Stockerl, Deutsche führt

Slalom-Auftakt in Finnland! Emma Aicher (Deutschland) nutzte in Levi ihre Startnummer 1 perfekt aus und fuhr die Bestzeit im ersten Durchgang.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ohne Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin - sie ist noch nicht ganz fit - wurden die Karten im Stangenwald neu gemischt. Emma Aicher aus Deutschland schnappte sich die Halbzeitführung vor Lara Colturi (Albanien) und Zrinka Ljutic (Kroatien).

Unsere ÖSV-Damen hatten im ersten Lauf ihre liebe Mühe mit der "Levi Black"-Piste, lauern aber in der Entscheidung (ab 13 Uhr live auf ORF 1 und bei uns im Ticker) auf einen Stockerlplatz.

"Prinzipiell passt der Grundspeed, aber der Fehler war sch***. Ich habe es versucht irgendwie zu retten", sagt die Zwischen-Fünfte im ORF. Genau dahinter auf Platz sechs liegt Katharina Huber, beide haben mehr als eine Sekunde Rückstand.