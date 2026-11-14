Slalom in Levi
ÖSV-Damen lauern auf Stockerl, Deutsche führt
Ohne Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin - sie ist noch nicht ganz fit - wurden die Karten im Stangenwald neu gemischt. Emma Aicher aus Deutschland schnappte sich die Halbzeitführung vor Lara Colturi (Albanien) und Zrinka Ljutic (Kroatien).
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Unsere ÖSV-Damen hatten im ersten Lauf ihre liebe Mühe mit der "Levi Black"-Piste, lauern aber in der Entscheidung (ab 13 Uhr live auf ORF 1 und bei uns im Ticker) auf einen Stockerlplatz.
"Prinzipiell passt der Grundspeed, aber der Fehler war sch***. Ich habe es versucht irgendwie zu retten", sagt die Zwischen-Fünfte im ORF. Genau dahinter auf Platz sechs liegt Katharina Huber, beide haben mehr als eine Sekunde Rückstand.
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