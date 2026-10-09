Scheunenfund: Niki Laudas geheimer Mercedes wird versteigert

Spektakulärer Fund für alle Motorsport-Fans! Bei einer gewaltigen Oldtimer-Auktion in Salzburg kommt der private Mercedes-Kombi unseres unvergessenen Formel-1-Helden Niki Lauda unter den Hammer – und das zu einem unfassbar günstigen Einstiegspreis.

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Auf der Classic Expo in Salzburg bahnt sich am 17. Oktober ein absolutes Auktions-Feuerwerk an. Das Auktionshaus Humer Granner versteigert sage und schreibe 197 automobile Schätze. Doch der heimliche Star zwischen all den hochglanzpolierten Luxusschlitten ist auf den ersten Blick vollkommen bodenständig: ein Mercedes-Benz 230 Kompressor Kombi aus dem Jahr 1999.

Der Wagen galt jahrelang als verschollener Scheunenfund, bis bei der Überprüfung der Papiere die Bombe platzte: Der edle Transporter war der persönliche Privatwagen von Dreifach-Weltmeister Niki Lauda. Das Auktionshaus schreibt: "Abgestellt in einer Scheune auf einem niederösterreichischen Bauernhof, irgendwo im Nirgendwo zwischen St. Pölten und Wien, fand sich dieser unscheinbare Mercedes." Das 27 Jahre alte Fahrzeug hat schon 260.000 Kilometer auf dem Buckel.

1999 Mercedes Benz C230 Kompressor von Niki Lauda © Humer, Granner & Co GmbH

Kurz Niki Laudas Auto

Den Mercedes ließ Niki Lauda von Pappas im Eigenimport vom Werk importieren. Am 23. September 1999 wurde das Fahrzeug auf dem Wohnsitz des dreimaligen F1-Weltmeisters in Wien-Grinzing angemeldet. Am 9. August 2001 wieder ab. Danach hielten den Mercedes-Kombi noch drei weitere Besitzer.

© APA/ERWIN SCHERIAU

Unter Lot 101 wird das Stück Motorsport-Kult aufgerufen – der Schätzpreis liegt bei gerade einmal 5.000 bis 8.000 Euro. Das Auto verfügt über eine umfangreiche Ausstattung, von Klimaautomatik über Xenon-Scheinwerfer bis zum Regensensor. Ein absolutes Schnäppchen für Sammler, die sich ein originales Erinnerungsstück an Österreichs größten Rennfahrer sichern wollen.

Luxus-Raritäten von Sinatra, Picasso und Fußball-Helden

Doch Lauda bleibt bei diesem Mega-Event nicht die einzige Legende. Im Auktionskatalog wimmelt es nur so von sündhaft teuren Traumwagen und historischen Juwelen, bei denen wohlhabende Sammler ihre Geldbörsen ganz weit öffnen müssen:

Der Star-Schlitten (Facel Vega Facel II von 1962): Ein atemberaubendes Prachtstück aus Frankreich (Lot 217), geschätzt auf 280.000 bis 360.000 Euro. Genau dieses Modell fuhren seinerzeit Weltstars wie Frank Sinatra, Ringo Starr, Grace Kelly, Christian Dior und Maler-Genie Pablo Picasso.

Ein atemberaubendes Prachtstück aus Frankreich (Lot 217), geschätzt auf 280.000 bis 360.000 Euro. Genau dieses Modell fuhren seinerzeit Weltstars wie Frank Sinatra, Ringo Starr, Grace Kelly, Christian Dior und Maler-Genie Pablo Picasso. Wiener Sportwagen-Rarität (Denzel 1300 von 1957): Gebaut in Wien-Mariahilf in der Gumpendorfer Straße (Lot 204, Schätzwert: 140.000 bis 200.000 Euro). Von diesem Austro-Flitzer wurden in den Fünfzigerjahren überhaupt nur 70 Stück per Hand gefertigt.

Gebaut in Wien-Mariahilf in der Gumpendorfer Straße (Lot 204, Schätzwert: 140.000 bis 200.000 Euro). Von diesem Austro-Flitzer wurden in den Fünfzigerjahren überhaupt nur 70 Stück per Hand gefertigt. Der grüne Weltmeister-Käfer (VW 1303 Cabriolet von 1974): Eines von nur 25 Fahrzeugen (Lot 128, 65.000 bis 85.000 Euro), die nach dem WM-Triumph 1974 als Belohnung an die siegreichen Fußball-Stars übergeben wurden.

Eines von nur 25 Fahrzeugen (Lot 128, 65.000 bis 85.000 Euro), die nach dem WM-Triumph 1974 als Belohnung an die siegreichen Fußball-Stars übergeben wurden. Das Turbo-Duo der 70er: Ein brachialer Porsche 911 (930) Turbo 3.3 von 1978 (Lot 224, 110.000 bis 150.000 Euro) und ein legendärer BMW 2002 turbo von 1974 (Lot 225, 90.000 bis 120.000 Euro) – die beiden silbernen Pioniere, die den Turbo-Wahnsinn auf die Straße brachten.

Hammer-Schlacht in zwei Akten: So bieten Sie mit

Weil der Andrang gewaltig ist und fast 200 Fahrzeuge veräußert werden, wird der Auktions-Samstag am 17. Oktober in zwei Teilen abgewickelt. Los 1 geht um 11 Uhr morgens an den Start, der zweite Durchgang folgt um 16 Uhr am Nachmittag.

Schon ab Freitag, den 16. Oktober, können Auto-Narren auf der Classic Expo Salzburg (läuft bis 18. Oktober) Probe sitzen und den Lauda-Kombi aus nächster Nähe bestaunen. Wer mitsteigern will, muss nicht zwingend nach Salzburg reisen: Gebote werden vor Ort im Saal, per Telefon oder ganz bequem im Netz via Live-Stream angenommen.