Neuer Name
Schon wieder! Musk nennt SpaceXAI um
US-Präsident Donald Trump versucht bereits seit Wochen, den Begriff "Superintelligenz" anstelle von Künstlicher Intelligenz durchzusetzen. Sein Argument für diese Änderung: Der bisherige Name lasse die Technologie "fake" erscheinen.
Neuer Name für Musks Firma
Bei diesem Vorhaben kann sich der Präsident zumindest auf Tech-Milliardär Elon Musk verlassen. Musk kündigte auf seiner Online-Plattform X an, den Namen seiner KI-Firma entsprechend anzupassen. Das Unternehmen, das er zuvor in sein Weltraumunternehmen aufgehen ließ, heißt aktuell noch SpaceXAI. Auf die Frage eines Nutzers, ob die Firma nun in SpaceXSI umbenannt werde, lieferte Musk die direkte Bestätigung und antwortete: "Ja, wir werden diese Änderung vornehmen."
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Erst im Juli war aus xAI SpaceXAI geworden, um deutlich zu machen, dass es sich bei dem KI-Unternehmen um eine Tochterfirma von Musks Weltraumunternehmen SpaceX handelt.
Versöhnung nach Streit um Steuergesetz
In der Anfangszeit von Trumps zweiter Amtszeit gehörte Musk zu den engsten Verbündeten des Präsidenten. Später zerstritten sich die beiden jedoch – unter anderem wegen eines Steuergesetzes. Wie die jüngste Einigkeit zeigt, gab es zwischen Trump und Musk inzwischen allerdings eine weitgehende Versöhnung.
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