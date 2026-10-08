Simone Lugner: "Ich ziehe ein, um zu gewinnen!"

Die 5. Staffel von "Forsthaus Rampensau" startet mit 22 Promis, neuen Spielen und jeder Menge Drama auf der Kärntner Alm.

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Die erfolgreiche Reality-Show startet am Freitag um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV in ihre nächste Runde. Society-Größe und Teampartnerin Simone Lugner sowie Zirkusdirektor Alexander Schneller gehören zu den insgesamt 22 Promis, die im Jahr 2026 den Weg auf die Kärntner Alm finden. Das Format verspricht neue Spiele, Klassiker, gute Laune und Party, aber vor allem auch Zoff, Stress und strategische Allianzen.

Simone Lugner und Alexander Schneller © ATV/Bernhard Eder

Beverly und Elsa machen den Anfang

Mit viel Selbstbewusstsein machen Beverly und Elsa den Anfang, da der Einzug für sie wie Heimkommen ist, da sie bereits in der Deutschland-Ausgabe teilgenommen haben. Anders als zuvor wird bei der Bettenverteilung auf die Ankunft aller Kandidat:innen gewartet. Zu ihnen gesellen sich das Gemeindebau-Duo Susi und Norbert, Simone Lugner und Alexander, die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira, Insta-Comedian Butti samt Freundin Sophie, die Party-Boys Phillip und Rafael, Julia und Ebru, Peter und Alisa sowie Krappi und Vanessa. Susi wirft ein Auge auf das einzige große Doppelbett.

Simone Lugner und Alexander Schneller © ATV/Bernhard Eder

Favoriten-Rolle oder frühes Aus für Simone?

Schon vor den Dreharbeiten zur Show zeigte sich Simone Lugner kämpferisch und ehrgeizig. "Einen schönen Ausblick habe ich auch in meiner Villa. Ins Forsthaus ziehe ich, um zu gewinnen", erklärte damals Lugners Witwe und wird von vielen zum absoluten Favoritenkreis gerechnet. Am Ende geht es immerhin nicht nur um den Titel "Rampensau 2026", sondern auch um ein Preisgeld von 20.000 Euro.

Ob ihr Plan allerdings aufgeht, ist fraglich. Show-Insider munkeln hinter vorgehaltener Hand, dass Simone angeblich relativ schnell wieder ausscheiden wird. Ob das wirklich stimmt, zeigt sich ab dem 9. Oktober um 20.15 Uhr auf Joyn und ATV.