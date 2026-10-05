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Sicherheitsgründe

Stephansdom verbietet jetzt Zutritt mit Reisegepäck

Der Stephansdom in Wien bei Sonnenaufgang auf dem Stephansplatz.
© Getty Images/iStockphoto
Der Wiener Stephansdom verschärft aus Sicherheitsgründen seine Zugangsregeln.
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Ab Mitte Oktober ist das Betreten der Kirche mit großen Koffern und Trolleys nicht mehr gestattet, wie das Domkapitel am Montag über die Kathpress ankündigte. "Es handelt sich um eine präventive und routinemäßige Maßnahme zum Schutz der Kirche und ihrer Besucherinnen und Besucher", hieß es vonseiten des Leitungsgremiums des Stephansdoms.

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Die Hausordnung werde damit an international übliche Sicherheitsstandards von Kultureinrichtungen und großen Sakralbauten angepasst. Gepäckdepot gibt es keines im Stephansdom, daher werden Reisende ersucht, ihre großen Koffer und Trolleys vor ihrem Besuch der Kirche in ihren Hotels oder an anderen Aufbewahrungsstellen zu deponieren, so das Domkapitel. Der Stephansdom ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Österreichs und zieht täglich mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an.

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