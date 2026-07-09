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Schönbrunn

Süßes Zebra-Baby knabbert Äste aus der Lobau

Junges Zebra frisst Blätter von einem Ast, im Hintergrund grüne Bäume.
© DANIEL ZUPANC
Große Freude im Tiergarten Schönbrunn! Anfang Mai kam ein kleines Zebra-Hengstfohlen zur Welt. Das Jungtier erkundet bereits die Anlage.
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Im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Zebras: Ein Hengstfohlen wurde Anfang Mai geboren und erkundet bereits an der Seite seiner Mutter die Anlage. Noch wird es regelmäßig gesäugt, doch es zeigt sich zunehmend interessiert am Futter der erwachsenen Tiere. Dazu zählen vor allem Gras und Heu, aber auch frische Äste und Blätter, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos.

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Ein Zebra frisst frische grüne Blätter von einem Ast.
© DANIEL ZUPANC

"Frische Äste und Laub sind für viele unserer Tiere wie Elefanten, Giraffen und Nashörner ein wertvolles Futter und eine wichtige Beschäftigung. Besonders wichtig ist das Laub auch für Nahrungsspezialisten, die ganzjährig auf Blätter angewiesen sind. Ein Teil des frischen Laubs wird daher sorgfältig abgezupft und tiefgefroren, um auch im Winter Tierarten wie die Bärenstummelaffen versorgen zu können", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Für die regelmäßige Versorgung mit frischem Grün sorgt seit vielen Jahren die MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, die den Tiergarten mit Ästen und Laub aus dem Wiener Stadtgebiet beliefert. Die Blätter und Äste stammen heuer in erster Linie aus der Lobau und von der Donauinsel.

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