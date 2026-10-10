Super-Donnerstag im Europacup! Bullen fordern Mailand, Sturm trifft auf Bournemouth!

Der Europacup-Donnerstag hat es in sich: RB Salzburg empfängt den AC Milan im Heim-Kracher, während Sturm Graz bei Premier-League-Klub Bournemouth eine Herkulesaufgabe vor der Brust hat.

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Neben dem LASK-Schlager herrscht in ganz Österreich wieder Europacup-Fieber. Vor allem auf Red Bull Salzburg wartet in der UEFA Europa League ein absolutes Highlight: Die Schützlinge von Cheftrainer Danny Röhl empfangen am kommenden Donnerstag den italienischen Giganten AC Milan zum Gipfeltreffen in der Red Bull Arena (18:45 Uhr/live Canal+ & oe24-Liveticker). Die Mozartsstädter gehen mit mächtig Selbstbewusstsein in den Schlager, schließlich ist Salzburg unter Röhl international nach wie vor ungeschlagen.

Milan unter Zugzwang nach Benfica-Dämpfer

Ganz anders stellt sich die Gemütslage beim Mailänder Traditionsverein dar. Die Rossoneri verpassten als Fünftplatzierter der Serie A im Vorjahr die Qualifikation für die Königsklasse und erwischten auch zum Auftakt der Europa League mit einer bitteren 0:2-Niederlage gegen Benfica Lissabon einen Fehlstart. Für die Italiener kommt der Trip nach Wals-Siezenheim somit einem kleinen Krisentest gleich, bei dem das Starensemble zwingend dreifach punkten muss.

Sturm Graz vor schwieriger Hürde in England

Torjubel im Sturm-Dress: Emanuel Emegha bejubelt seinen Treffer für die Grazer. Vor der schwierigen Europa-League-Aufgabe gegen den Premier-League-Klub Bournemouth hofft Sturm Graz auf die nächste Offensiv-Explosion auf der internationalen Bühne. © GEPA pictures/ James Doak

Einen heißen Tanz verspricht auch der späte Auswärtsauftritt von Sturm Graz beim AFC Bournemouth (21:00 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker). Nach dem torlosen 0:0-Unentschieden gegen Stade Rennes wollen die Steirer auf der Insel endlich ihren ersten vollen Erfolg verbuchen. Der Premier-League-Klub bringt extrem viel Physis und individuelle Qualität mit, weshalb auf die Grazer ein echter Härtetest wartet. Erschwerend kommt hinzu, dass Sturm mit Otar Kiteishvili verletzungsbedingt auf seinen wichtigsten Kreativkopf im Mittelfeld verzichten muss.