Tierschutzlauf Wien: Rekord im Prater

Am 4. Oktober fand der 15. Wiener Tierschutzlauf im Prater statt und zog bei idealen Laufbedingungen tausende sportbegeisterte Besucher an.

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Mit über 5.000 Menschen wurde erneut ein Besucherrekord aufgestellt. Organisiert wurde das Event von Tierschutz Austria, der Veganen Gesellschaft und dem Sportverein Team VEGAN.AT.

Unter dem Motto "Laufend Gutes tun" brachte die Veranstaltung Menschen jeden Alters zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für den Tierschutz zu setzen.

Viele spannende Bewerbe, neue Bestzeiten

Die Vielfalt der Bewerbe sorgte für Begeisterung bei Jung und Alt. Der Tag begann mit dem Bambinilauf, bei dem die jüngsten Teilnehmer bis zu sieben Jahren 100 Meter liefen. Darauf folgte der Schülerlauf, an dem Kinder bis zu 13 Jahren teilnahmen. Am Nachmittag starteten dann die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer sowie der Nordic-Walking-Bewerb. Alle Läufe führten entlang der malerischen Prater Hauptallee, mit einem Abstecher zur Lusthausstraße. Die 10-Kilometer-Strecke erforderte zwei Runden.

Insgesamt gingen rund 1.800 Läufer an den Start. Die beste Zeit auf der Fünfkilometerdistanz wurde bei den Frauen in 17:59 Minuten und bei den Männern in 15:22 Minuten zurückgelegt. Die beste Zeit auf 10 Kilometer betrug 31:48 Minuten – und lag damit über zwei Minuten unter der Siegerzeit des Vorjahres.

Ein Fest für die ganze Familie

Neben den sportlichen Herausforderungen bot der Tierschutzlauf auch ein buntes Rahmenprogramm. Ein Kinderzelt mit Aktivitäten, vegane Verpflegung und Infostände rund um den Tierschutz sorgten für Unterhaltung und Information. Mit über 5.000 Besuchern wurde die Veranstaltung nicht nur zu einem sportlichen Highlight, sondern auch zu einem Treffpunkt für Tierfreunde, die sich aktiv für den Tierschutz engagieren möchten.

Erlös für den Tierschutz

Der gesamte Erlös des Events kommt den Projekten der Veganen Gesellschaft sowie der Tierschutzarbeit zugute und unterstützt damit wichtige Initiativen im Bereich des Tierwohls.

Die Veranstalter blicken auf ein erfolgreiches Event zurück und freuen sich schon jetzt auf den nächsten Tierschutzlauf, bei dem erneut zahlreiche Tierfreund:innen für den guten Zweck laufen werden.