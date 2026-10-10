Traumspiel auf der Gugl! LASK fordert Liverpool im Königsklassen-Kracher

Traumspiel auf der ausverkauften Gugl! Der LASK empfängt den FC Liverpool zum historischen Champions-League-Heimspiel und peilt mit ÖFB-Star Sasa Kalajdzic die große Sensation an.

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Es war der denkwürdige Abend im Jahr 2023, an dem der LASK den mächtigen FC Liverpool in der Europa League am Rande einer Sensation hatte. Die Oberösterreicher gingen damals durch Florian Flecker früh in Führung, ehe die Engländer die Partie letztlich noch drehten und einen 3:1-Erfolg einfuhren. Drei Jahre später kommt es nun zur Revanche auf allerhöchster Ebene: Die Athletiker empfangen den Premier-League-Giganten am Mittwoch (18.45 Uhr/live Canal+ & oe24-Liveticker) zum allerersten Champions-League-Heimspiel der Vereinsgeschichte in der ausverkauften Raiffeisen-Arena.

Sasa Kalajdzic als großer Hoffnungsträger gegen die Reds

Die Mannschaft von Cheftrainer Didi Kühbauer geht mit großem Selbstbewusstsein und einer Menge Brisanz in den Königsklassen-Schlager. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Rückkehrer Sasa Kalajdzic, der nach seinen starken Auftritten im ÖFB-Nationalteam als potenzieller X-Faktor im Angriff gilt. Der LASK konnte in allen seinen bisherigen vier Heimspielen der laufenden Saison mindestens einen Treffer erzielen. Auf der Gegenseite erwies sich die Abwehr der Engländer zuletzt keineswegs unüberwindbar, da die Reds in vier ihrer vergangenen sieben Pflichtspiele mindestens ein Gegentor hinnehmen mussten.

Ausverkaufte Arena stützt die Linzer Träume

Bühne frei für den Königsklassen-Hit: Die ausverkaufte Raiffeisen Arena in Linz erstrahlt für das historische Champions-League-Heimspiel des LASK. Auf der neuen Gugl empfangen die Athletiker die Weltauswahl des FC Liverpool. © APA, GEPA, Getty

Mittelfeld-Regisseur Sascha Horvath und seine Teamkollegen rechnen sich in der kochenden Kulisse der neuen Gugl durchaus Chancen aus. Mit der lautstarken Unterstützung der eigenen Fans im Rücken wollen die Schwarz-Weißen die alte Geschichte von 2023 neu schreiben und die Sensation gegen den Favoriten erzwingen.