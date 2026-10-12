Neustart gefordert
Weidel zu Bas-Rücktritt: Schwarz-Rot ist am Ende
Das Posting von Alice Weidel auf X: "Bas’ Rücktritt aus persönlichen Gründen ist nachvollziehbar, ich wünsche ihr viel Kraft, um diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Gleichzeitig zeigt ihr Nachtreten gegen den Koalitionspartner CDU, dass Schwarz-Rot am Ende ist. Zudem wurde in ihrem Ministerium kein einziger Punkt im Sinne der deutschen Bürger bearbeitet. Wir brauchen jetzt einen Neustart für Deutschland."
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Bas hatte ihren Rücktritt zuvor mit dem Tod ihrer Stieftochter und dem Bedürfnis nach Trauerzeit sowie mit fortgesetzten Angriffen – auch aus der Union – begründet. Weidel trennt in ihrer Reaktion das Persönliche vom Politischen und wirft der scheidenden Ministerin vor, in der Koalition nachgetreten zu haben. Den Vorwurf, im Arbeits- und Sozialministerium sei nichts für die Bürger erreicht worden, greift eine Linie auf, die die AfD seit Monaten gegen die schwarz-rote Regierung verfolgt. Für Weidel markiert der Rücktritt ein Zeichen der Schwäche der Koalition und bietet Anlass für die Forderung nach einem grundlegenden politischen Neustart.
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