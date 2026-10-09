Wurde Real-Star Vini Jr. durch einen Klon ersetzt?

In sozialen Netzwerken kursieren schräge Theorien über Vinicius Junior: Ist der Real-Madrid-Star ein Klon? Ein Experte erklärt die Hintergründe der vermeintlichen Schönheits-OP von Vinicius Junior.

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In den sozialen Netzwerken machen derzeit völlig abstruse Behauptungen die Runde. Demnach soll Vinicius Junior, der brasilianische Starspieler von Real Madrid, durch einen Doppelgänger oder gar einen Klon ausgetauscht worden sein. Diese wilden Spekulationen nehmen mitunter bizarre Züge an und reichen von angeblichen Alien-Entführungen bis hin zu Verschwörungen durch Geheimdienste.

Dabei hat sich der 26-Jährige nach dem WM-Aus Brasiliens im Juli in Goiania schlicht einer sogenannten Gesichtsharmonisierung unterzogen. Dennoch halten sich die Gerüchte hartnäckig. Auf Plattformen wie TikTok und in brasilianischen Foren entbrennen anhand von Vergleichsfotos hitzige Debatten.

Analyse der sichtbaren Veränderungen

Der Zürcher Schönheitschirurg PD Dr. med. Farid Rezaeian hat die Aufnahmen sowie die kursierenden Behauptungen genauer analysiert. Er begründet die sichtbaren Veränderungen an Kiefer und Kinnlinie des Fußballers mit kosmetischen Behandlungen, allen voran Hyaluronsäure-Fillern. Operative Eingriffe schließt der Fachmann hingegen aus. Solche Operationen hätten schließlich eine längere Pause vom Sport erfordert, die im Profifußball rasch aufgefallen wäre.

Minimalinvasive Eingriffe statt Operation

Rezaeian sieht in den schärfer definierten Gesichtszügen und einer eventuellen Anhebung der Brauen das Ergebnis minimalinvasiver Behandlungen wie eben jener Filler. Der Einsatz von Botox spielte aus seiner Sicht eine untergeordnete Rolle, da der Profi auf dem Platz weiterhin extrem mimikreich agiert.

Der Chirurg hebt jedoch klar hervor, dass das kursierende Bildmaterial für eine fundierte Beurteilung kaum taugt. Verändertes Aussehen lässt sich oft schon durch andere Lichtverhältnisse, unterschiedliche Kamerawinkel oder digitale Bildbearbeitung erklären. Selbst die Spekulationen über eine veränderte Ohrlinie entkräftet der Fachmann: Dahinter stecke schlicht ein anderer Haarschnitt statt eines chirurgischen Eingriffs.

Kritik an Spekulationen im Netz

Während Real Madrid die Gerüchte unbeachtet lässt, suchen Online-User nach immer neuen angeblichen Beweisen, etwa bei den Tätowierungen des Spielers. Manche Fans deuten Formtiefs oder optische Wandlungen als Indiz für einen Austausch des Stars. Sportkommentatoren und Experten halten derartige Mutmaßungen jedoch für vollkommen haltlos.

Rezaeian unterstreicht, dass Vergleiche auf Social Media größtenteils hochspekulativ bleiben: "Von solchen Vergleichen halte ich nichts." Fest steht jedenfalls, dass die verrückten Gerüchte rund um eine Schönheits-OP von Vinicius Junior bis heute ohne jede offizielle Bestätigung geblieben sind.