oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

US-Open

Zverev und Shelton im Finale!

Alexander Zverev
© Getty
Sensations-Match im Arthur Ashe Stadium in New York am Sonntag: Alexander Zverev, der topgesetzte French-Open-Sieger, trifft auf Ben Shelton, den 23-jährigen Linkshänder, der Amerikas lange Durststrecke beenden will. Seit Andy Roddick 2003 hat kein US-Mann ein Grand-Slam-Einzel gewonnen.
OE24 auf Google bevorzugen

Zuerst räumte Alexander Zverev am Freitag Karen Chatschanow aus dem Weg: 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Zwei enge Tiebreaks, ein 34-Ball-Rallye zum Satzgewinn – der Deutsche blieb nach den Fünfsatzkämpfen der ersten Runden in der zweiten Woche ohne Satzverlust. Es ist sein drittes Grand-Slam-Finale in Folge nach Paris und Wimbledon, sein zweites in New York nach der schmerzhaften Niederlage gegen Dominic Thiem 2020. "Manchmal nehmen die Sachen einfach ihren Lauf", sagte der 29-jährige Deutsche. Ein Sieg brächte 5,5 Millionen Dollar und den ersten deutschen US-Open-Titel seit Boris Becker 1989.

Später folgte das All-American-Halbfinale. Shelton verlor den ersten Satz gegen Frances Tiafoe 4:6, drehte dann mit harter erster Aufschlaglinie und Tempo 6:3, 6:3, 7:5. Im vierten Satz gab es Streit um einen verzögerten Aufschlag, Tiafoe beendete das Match mit einem Doppelfehler. Zuvor hatte Shelton Titelverteidiger Carlos Alcaraz in fünf Sätzen bis 3:33 Uhr morgens bezwungen. Vor Stars wie Serena Williams und Ben Stiller rief er die Heimatfans für Sonntag: "Lasst uns dies für die USA tun." Am 25. Jahrestag des 11. September gedachte er der Opfer und seiner verstorbenen Großmutter.

Entscheidung am Sonntag

Die Historie spricht klar für Zverev: fünf Siege in fünf Duellen, nur ein Satz abgegeben, zuletzt bei den ATP Finals. Shelton muss den amerikanischen Traum gegen einen Mann erzwingen, der 2026 schon 52 Tour-Siege gesammelt hat. New York hat die Bühne. Sonntag fällt die Entscheidung.

Auch interessant

Marco Bezzecchi schnappt sich die Trainingsbestzeit vor Marc Marquez

Meister LASK fordert Vize Sturm Graz im Kracher der 6. Runde

WSG fordert Hartberg zum heißen Bundesliga-Schlagabtausch

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dorfklub Elversberg demütigt Leverkusen

Das große Klopp-Geständnis

Bringt Loris Karius' Gala ihn jetzt ins DFB-Team zu Jürgen Klopp?

FC Bayern: Entscheidung um Jamal Musiala (23) gefallen

FC Bayern mit Start-Rekord in neue Saison

Zverev und Shelton im Finale!

Bayern-Knall: Eberl-Entscheidung ist gefallen

Zverev schnappt sich Becker-Rekord

Wiesn-Shooting der Bayern sorgt für Wirbel

Geheim-Deal enthüllt? Red Bull bestätigt Kooperation mit Jürgen Klopp