Schießerei in Berlin: Zwei mutmaßliche Clan-Mitglieder verletzt

Erneut sind in Berlin Schüsse gefallen: Im Stadtteil Schöneberg wurden am späten Nachmittag zwei Männer verletzt. Es soll sich um Mitglieder der Clan-Familie Al-Zein handeln.

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Gegen 17 Uhr kam es laut Polizei vor einem Autohandel in der Naumannstraße zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Die Auseinandersetzung eskalierte, schließlich fielen Schüsse. Die mutmaßlichen Schützen sollen danach mit einem Auto geflüchtet sein.

Verletzte brachten sich selbst ins Spital

Die beiden Männer erlitten Schussverletzungen. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Nach Informationen der deutschen BILD sollen sich die Verletzten gegen 17.40 Uhr selbst ins St.-Joseph-Krankenhaus gebracht haben.

Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz: "Wir sind sowohl am Tatort als auch am Krankenhaus präsent."

Die Ermittlungen laufen, nach den mutmaßlichen Schützen wird gefahndet. Weitere Details zum Hintergrund der Schießerei waren zunächst nicht bekannt.