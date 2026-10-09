Feuer am Dach
WAC droht die rote Laterne! Silberberger schlägt vor Kellerkracher Alarm
Beim Tabellenschlusslicht SCR Altach schrumpft nach sieben Spieltagen und bereits sechs Niederlagen der Kredit rapide. Einen historisch schlechten Saisonstart erlebten die Rheindörfler zuletzt in der Abstiegssaison 2008/09, was zuletzt sogar zu internen Spannungen zwischen Trainer Ognjen Zaric und Sportdirektor Philipp Netzer führte. Das Schicksalsspiel steigt am Samstag um 17:00 Uhr (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker). Zaric stellte klar, dass man sich nach einer klärenden Aussprache intensiv auf die Mängel in den beiden Strafräumen konzentriert habe.
Auch interessant
Silberberger schlägt Alarm nach Abwehr-Debakel
Die Situation beim Gast aus Kärnten präsentiert sich kaum komfortabler: Der Wolfsberger AC liegt lediglich zwei Punkte vor den Vorarlbergern und würde bei einer Niederlage auf den letzten Tabellenplatz durchgereicht werden. WAC-Cheftrainer Thomas Silberberger warnte seine Mannschaft nach der desaströsen 1:4-Clap gegen die SV Ried eindringlich und forderte eine drastische Leistungssteigerung in der Hintermannschaft, um nicht endgültig in den Strudel zu geraten.
Piesinger feiert Jubiläum in der WAC-Defensive
Besondere Aufmerksamkeit richtet sich in diesem Krisengipfel auf WAC-Kapitän Simon Piesinger. Der 34-jährige Defensivroutinier steht vor seinem 250. Einsatz in der österreichischen Bundesliga und soll der verunsicherten Kärntner Abwehr die nötige Stabilität verleihen. Beide Trainer erwarten eine von Kampf und Nervosität geprägte Partie, in der Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden