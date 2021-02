HEYHO! Die soziale Müsli-Rösterei

Welche Philosophie steckt hinter HEYHO!? GRÜNDERTEAM: Bei HEYHO! finden Menschen einen Platz, die keine Chance auf eine Anstellung am Arbeitsmarkt haben. HEYHO! ist offen für alle: egal ob ehemals Inhaftierte, Menschen mit früheren Suchterkrankungen oder psychisch erkrankte Menschen. Es ist egal, welche Hürden der Lebenslauf aufzeigt, die andere als Ausschlusskriterium ­sehen. Wo andere die ­Türen zuschlagen, macht HEYHO! sie auf. Inzwischen schaffte HEYHO! schon für mehr als ein Drittel des Teams neue Perspektiven, Sinn und Strukturen, wo es zuvor keine gab. Das soll so weitergehen.

Woher beziehen Sie die Zutaten? GRÜNDERTEAM: So bunt wie das 20-köpfige Team sind auch unsere veganen Frühstückskreationen wie z. B. Saltcity Original oder Peanut Power to the ­People. Die herausragenden Bio-Rohstoffe beziehen wir dabei von sozial und ökologisch denkenden Betrieben aus der Region.