× Kakao-Kollaps: Deshalb gibt es bei dieser Manufaktur zu Ostern Fake-Schokolade

Die Klimakrise trifft jetzt die Schokowelt: Weil Kakao immer teurer wird, greift eine französische Manufaktur zu einer süßen, aber doch notgedrungenen Lösung und produziert zu Ostern nun erstmals Fake-Schokolade - ganz ohne Kakaobohnen.

Stellen Sie sich vor: Sie beißen genüsslich in ein Stück Schokolade – zart schmelzend, aromatisch, einfach himmlisch. Und dann sagt man Ihnen: "Da ist gar kein Kakao drin!"

Skandal? Vielleicht. Notlösung? Auf jeden Fall. In Frankreich wagt eine traditionsreiche Schokoladenfabrik nun den ganz großen Schritt: Schokolade ohne Kakao. Kein Scherz.

Die Chocolaterie Abtey, ein Familienbetrieb aus dem Elsass, stellt zur Osterzeit erstmals eine ganz neue Art von Schokolade her – und das nicht aus Neugier oder Experimentierfreude, sondern aus purer Not.

Kakao? Wird knapp. Und teuer. Sehr teuer.

Der weltweite Kakaomarkt ist im Ausnahmezustand. Dürre, Überschwemmungen und andere Klimakatastrophen haben die Ernten in den wichtigsten Anbauländern Westafrikas dramatisch einbrechen lassen. Der Preis für Kakao hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Für viele Hersteller ist das eine echte Krise – so auch für Abtey.

"Zu Weihnachten hatten wir Angst, dass gar kein Kakao mehr ankommt", so eine Vorständin von Chocolaterie Abtey gegenüber der tagesschau. Also musste Plan B her – und zwar schnell, um nicht wieder vor demselben Problem zu stehen.

Sonnenblumen & Traubenkerne statt Kakaobohnen?

Die Rettung kommt aus der Region – genauer gesagt: vom Feld und aus der Weinpresse. Abtey experimentiert jetzt mit einer Rezeptur auf Basis von gerösteten und fermentierten Sonnenblumenkernen und Traubenkernen. Klingt erstmal interessant. Aber laut ersten Verkostern soll das Ergebnis überraschend schokoladig schmecken. Fast wie das Original.

Die Kerne werden geröstet, fermentiert und gemahlen – ein Prozess, der stark an die Herstellung echter Schokolade erinnert. Das Ergebnis ist eine dunkle, aromatische Masse mit – Achtung – null Prozent Kakao. Trotzdem soll sie als Ersatz durchgehen.

Ist das die Zukunft der Schokolade?

Natürlich bleibt die Frage: Wird sich das durchsetzen? Wird das irgendwann die neue Norm? Noch ist das Ganze ein Versuch – ein Oster-Experiment. Doch wenn die Kakao-Knappheit anhält, könnten solche Alternativen schneller Alltag werden, als uns lieb ist.

Für die Gourmets unter Ihnen heißt das: Vielleicht demnächst ein bisschen offener sein beim Probieren. Denn wer weiß – vielleicht ist die nächste Lieblingsschokolade gar keine echte mehr. Aber Hauptsache, sie schmeckt.