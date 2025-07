Wassermelonen im großen Pestizid-Check

Kaum eine Frucht bringt uns mehr in Sommerlaune als die Wassermelone. Doch wie unbedenklich ist die beliebte rote Frucht mit der grünen Schale wirklich? Global 2000 hat sich die Pestizid-Rückstände des heimischen Angebots genauer angesehen.

Regelmäßige Pestizid-Tests der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zeigen: Die beliebte Sommerfrucht ist praktisch frei von Rückständen. Das betrifft nicht nur die Bio-Melonen, sondern auch die konventionell angebauten. "In den letzten Jahren haben wir viele Proben von verschiedenen Wassermelonen genommen und konnten dabei so gut wie keine Rückstände finden“, zieht Anna Pollak, Agrarbiologin von GLOBAL 2000, Bilanz über die positiven Ergebnisse.

© Getty Images

Viel Hitze, wenig Bewässerung

Die Wassermelone ist ein Kürbisgewächs und viele Sorten kommen mit nur wenig Regen oder künstlicher Bewässerung aus – Grundwasser ist hier bereits ausreichend. Für guten Ertrag werden Wassermelonen, die in den Regalen zu finden sind, zusätzlich noch mittels Tröpfchenbewässerung versorgt. "Dabei wird das Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen abgegeben. Das ist besonders effizient, weil praktisch nichts verdunstet“, beschreibt Pollak.

Nützlinge gegen Schädlinge im Bio-Anbau

Die meisten Melonen in unseren Supermärkten kommen aus Spanien, gefolgt von Italien. Es gibt mittlerweile auch heimische Bio-Melonen aus dem Burgenland, die ohne den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden angebaut werden. “Bio-Melonen werden statt mit Chemie mit Nützlingen wie bestimmten Raubmilben gegen Schädlinge geschützt. Natürliche Gegenspieler statt chemisch-synthetischer Insektizide lautet hier das Motto”, erzählt die Expertin. Damit schützt man nicht nur die Artenvielfalt, es ist auch nachhaltiger für den Boden.

© Getty Images

Süß, kalorienarm, durstlöschend

Im Sommer bieten Wassermelonen die perfekte Erfrischung: Sie sind süß mit geringem Zuckeranteil, aber gleichzeitig kalorienarm. Und: Melonen bestehen zu 90 % aus Wasser, damit sind sie der ideale Durstlöscher für heiße Sommertage. “Die meisten Wassermelonen haben einen Fleck an der Schale, dort, wo sie am Boden aufliegen. Ist dieser Fleck hell- bis cremig gelb, ist das ein Zeichen dafür, dass die Melone am Feld genügend Sonne abbekommen hat. Dadurch ist sie besonders süß und saftig”, teilt Pollak ihren Spezial-Tipp, um die süßesten Wassermelonen im Supermarkt aufzuspüren.