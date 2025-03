Falstaff Awards 2025: Die besten Restaurants und Gasthäuser Österreichs

Neuer Küchenchef in The Bank Brasserie & Bar Andy Piesche zeichnet für die Kulinarik in The Bank Brasserie & Bar des Park Hyatt verantwortlich – dabei holt der Spitzenkoch das Beste aus der Brasserie-Küche heraus. Gäste dürfen sich über eine spannende Menügestaltung freuen, die Tradition und Innovation vereint.