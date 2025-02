Kaffee-Fans aufgepasst: Starbucks eröffnet neue Filiale in Innsbruck

Kaffee-Fans in Innsbruck haben Grund zur Freude: Am 24. April 2025 eröffnet Starbucks eine neue Filiale im SILLPARK Shopping Center – und das mit einer ganz besonderen Überraschung für die ersten Gäste!

Mit der neuen Filiale setzt Starbucks seinen Expansionskurs fort und stärkt seine Präsenz in Tirol. Bereits jetzt können Kaffeeliebhaber in Innsbruck an zwei Standorten – im Kaufhaus Tyrol und in der Innenstadt – ihre Lieblingsgetränke genießen. Nun folgt ein weiterer Standort im SILLPARK, direkt neben dem Hauptbahnhof. Damit richtet sich das Angebot besonders an Shoppingbesucher und Pendler, die sich auf eine schnelle und hochwertige Kaffeepause freuen dürfen.



Gratis-Kaffee zur Eröffnung

Zum feierlichen Start gibt es ein besonderes Highlight: Am Eröffnungstag von 9:00 bis 10:00 Uhr erhalten alle Besucher ein Getränk kostenlos! Ob klassischer Cappuccino, fruchtiger Refresha oder cremiger Caramel Macchiato – Starbucks lädt zum Probieren ein.

Doch nicht nur das Getränkeangebot überzeugt: Das neue Coffee House besticht durch modernes Design, gemütliche Sitzbereiche und eine einladende Atmosphäre, die zu entspannten Kaffeepausen einlädt.

Starbucks und SILLPARK freuen sich auf die Eröffnung

„Mit dem SILLPARK Shopping Center als Partner machen wir einen wichtigen Schritt in unserer Expansion in Innsbruck“, erklärt Anthanasios Kouros, District Manager Austria. „Wir freuen uns darauf, noch mehr Kaffeeliebhaber willkommen zu heißen.“

Auch SILLPARK-Center-Manager Markus Siedl ist begeistert: „Starbucks steht für einzigartige Geschmackserlebnisse, die perfekt zum urbanen Lifestyle unserer Besucher:innen passen. Wir freuen uns auf diese Bereicherung unseres Gastronomieangebots!“

Kaffee, Lifestyle und eine brandneue Location – Innsbruck kann sich auf noch mehr Starbucks-Genuss freuen!