Bio-Qualität aus dem Weinviertel

spusu schenkt ein! Und zwar regionale Weine aus dem österreichischen Weinviertel. Der rasch wachsende Mobilfunk- und E-Bike-Anbieter überzeugt zukünftig auch mit eigens kreierten Weinen aus der Heimat.

Alle Weine stammen aus biozertifiziertem österreichischen Anbau, sind vegan und bestehen aus 100% selektionierten Trauben.

"Besser leben mit spusu“, so lautet die neue Devise der Gründer-Familie Pichler. Unter diesem Motto sowie mit viel Leidenschaft und Tatendrang entstand das neue spusu-Weinbauprojekt des österreichischen Familienunternehmens. „Was ist naheliegender, als bei uns zuhause im Weinviertel Wein herzustellen? Schon unsere Väter haben für ihren Eigenverbrauch Wein hergestellt.“, erzählt Andrea Pichler, Gründerin von spusu-Wein.

Cheers to spusu!

Die ersten Jahrgänge wurden im Zuge der spusu-Weinpräsentation am 25. Mai im Pfarrwirt (1190 Wien) vorgestellt und feierlich verkostet. Zahlreiche VIPs, Gäste und Wegbegleiter wie Dompfarrer Toni Faber, Fußballlegenden Toni Polster, Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen, SK Rapid Präsident Alexander Wrabetz, Sportdirektor von Austria Manuel Ortlechner, sowie Ex-Skistar Michaela Dorfmeister und ließen sich die edlen Tropfen schmecken.

Regionale Produktion im Weinviertel

Derzeit werden die Trauben für die hochwertigen spusu-Weine im Weingut Faber-Köchl in Eibesthal verarbeitet. Die feinen Trauben wurden in Bioqualität im Weinviertel zugekauft und als Gemeinschaftsprojekt von zahlreichen Mitarbeitern aus dem spusu-Team geerntet und gelesen.

Große Pläne für die Zukunft

Zukünftig wird der spusu-Wein in Kettlasbrunn entstehen, wo Familie Pichler derzeit rund zwei Hektar gepachtet hat. Die nächsten Schritte nahen bereits: „Es ist eine eigene Weinkellerei in Kettlasbrunn geplant, die Weinbaufläche soll auf acht bis zwölf Hektar vergrößert werden, wobei die Weinrieden neu ausgepflanzt werden“. Der spusu-Jahrgang 2022 trägt eine Biozertifizierung. Erhältlich ist der spusu-Wein ab sofort online über wein.spusu.at sowie in den eigenen spusu-Shops in Wien, Wolkersdorf und Vöcklabruck.

Edles Sortiment

Elegante Raffinesse

Ein raffiniert kreierter Gemischter Satz aus drei exzellenten Sorten. Noten von Honigmelone und reifer Birne ergeben einen herrliche Mélange. „the first“ bietet optimale Weinbegleitung bei intensiven Gerichten.

Der Naturbursche unter den Grünen Veltlinern

Trotz leichtem Alkoholgehalt überrascht „the green“ mit Kraft und Lebendigkeit am Gaumen. Als bekömmlicher Sommerwein mit frischem Zitronenaroma, etwas Rhabarber und Grapefruit passt “the green“ hervorragend zu leichten Sommergerichten.

Die gelungene Verschmelzung

Die rote, kräftige Fusion aus Merlot und Zweigelt überzeugt mit Aromen von Kirsche und Beeren in der Nase.