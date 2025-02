× Omas Geheimrezept: Abwechslungsreiche Pudding-Varianten

Resteverwertung: Was man aus alten Krapfen noch machen kann Krapfen sind derzeit wohl in aller Munde - wortwörtlich. Doch oft bleibt einer übrig, wird trocken und scheint nicht mehr genießbar. Zum Wegwerfen sind sie jedoch viel zu schade! Mit ein wenig Kreativität lassen sich alte Krapfen blitzschnell in köstliche Süßspeisen verwandeln.