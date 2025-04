× Osterdesserts für Naschhasen: So süß schmeckt Ostern

Ostern wird nicht nur herzhaft gefeiert – auch süße Leckereien haben jetzt Hochsaison! Von klassischen Osterlämmern bis hin zu fantasievollen Cupcakes: Diese Desserts bringen Farbe, Geschmack und Frühlingslaune auf den Tisch.

Wenn draußen die ersten Blumen blühen und bunte Eier die Gärten schmücken, wird es Zeit für die süßen Seiten des Osterfests. Ob traditionelles Osterlamm aus Rührteig, fluffige Osterpinzen oder kunstvolle Macarons in Ei-Form – bei diesen Desserts schlägt jedes Schleckermäulchen höher. Auch kleine Gäste kommen auf ihre Kosten: mit niedlichen Hasenkeksen, verspielten Cupcakes und einem Schichtdessert im Hasenlook.

Osterlamm

© Stockfood ×

Zutaten für 1 Osterlamm:

Für den Teig:

100 g weiche Butter und für die Form

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier

60 g Mehl

1 1/2 TL Backpulver

60 g Stärke

60 g gemahlene Mandeln

1 EL Rum

Zum Verzieren:

100 g Staubzucker

1 TL Zitronensaft

30 g gehackte Pistazien

60 g Kokosraspel

Zubereitung * Leicht * 1 H 15 MIN:

Ofen auf 160 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Eine Lamm-Backform (ca. 700 ml) mit weicher Butter fetten und mit Mehl ausstreuen. Butter mit Zucker, Vanillezucker und Salz geschmeidig rühren, Eier nach und nach zugeben. Rühren, bis die Masse schön schaumig ist. Mehl sieben, mit Backpulver und Stärke vermischen. Zusammen mit Mandeln und Rum zur Zucker-Eier-Masse geben und zu einem glatten Teig verrühren. In die Form füllen und etwa 45 Minuten goldbraun backen. Aus der Form lösen und auskühlen lassen. Zum Verzieren Staubzucker sieben und mit Zitronensaft und evtl. wenig Wasser zu einem spritzfähigen Guss verrühren. Ein wenig abnehmen und in ein Spritztütchen füllen. Ohren und Augen aufmalen. Übrigen Guss mit Wasser verdünnen und das Lamm damit bepinseln. Unteren Rand mit Pistazien bestreuen und das übrige Lamm mit Kokosraspeln.

Osterhasen

© Stockfood ×

Zutaten für 5 Stück:

Für den Teig:

15 g Germ,

175 ml lauwarme Milch,

40 g Zucker,

400 g Mehl und zum Arbeiten,

1 Ei,

1 Prise Salz,

80 g weiche Butter,

1 Eigelb,

2 EL Obers

Zum Verzieren:

200 g Staubzucker,

2 EL Obers,

20 g Kokosraspel

Zubereitung * Leicht * 3 H 10 MIN:

Germ mit Milch und Zucker verrühren. Mehl in eine Schüssel sieben und in der Mitte eine Mulde formen. Germ-Milch eingießen und mit etwas Mehl verrühren. Vorteig abgedeckt ca. 15 Minuten gehen lassen. Anschließend alles mit Ei, Salz und Butter zu einem glatten Teig verkneten, der sich vom Schüsselrand löst. Abgedeckt weitere ca. 15 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.Den Teig auf bemehlter Fläche in 5 Stücke teilen. Jedes Stück wiederum in 5 Stücke teilen, dabei 4 etwa gleich groß und das fünfte Stück für das Schwänzchen etwas kleiner. 2 Stücke für die Beine länglich mit spitzen Enden formen. Schräg zusammenlegen und die beiden Enden gut zusammendrücken. Zwei Kugeln für die Beinchen am Ende der Beinchen anlegen und die fünfte Kugel als Schwänzchen auf legen. Teiglinge auf das Blech legen. Eigelb mit Obers verrühren und auf den Teig pinseln. Die Hasen 15-20 Minuten goldbraun backen und auskühlen lassen. Zum Verzieren den Staubzucker sieben und mit dem Obers und evtl. wenig Wasser spritzfähig glatt rühren. In ein Spritztütchen füllen und die Häschen damit verzieren. Auf das Schwänzchen und die Pfötchen Kokosraspel streuen und trocknen lassen.

Schichtdessert mit Hasenmotiv

© Stockfood ×

Zutaten für 4 Personen:

2 EL Mehrkornmüsli,

100 g Mehl,

80 g Zucker,

30 g Butter,

250 g TK-Erdbeeren,

120 g TK-Heidelbeeren,

75 g Sauerkirschen aus dem Glas,

80 ml Kirschsaft aus dem Glas,

2 EL Zitronensaft,

1/2 TL Speisestärke,

120 g Mascarpone,

250 g Joghurt,

1/2 TL Bio-Zitronenabrieb,

16 g Biskotten,

8 Zuckeraugen zur Deko

Zubereitung * Leicht * 35 MIN:

Den Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Für den Crumble das Müsli mit Mehl, 30 g Zucker und Butter krümelig kneten. Auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und im Ofen ca. 20 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Die gefrorenen Beeren auftauen lassen. Dann die Erdbeeren vierteln. Schattenmorellen abtropfen lassen. Den Saft auffangen und 80 ml mit 20 g Zucker und 1 EL Zitronensaft auf kochen. Stärke mit 1 EL Wasser verrühren, unter Rühren zugeben und auf kochen. Erdbeeren, Heidelbeeren und Sauerkirschen zugeben, erneut kurz auf kochen, dann abkühlen lassen. Mascarpone mit Joghurt, übrigem Zucker, 1 EL Zitronensaft und -abrieb glatt rühren. Das Beerenkompott in 4 Gläser (à ca. 250 ml) füllen. Mit der Creme bedecken und mit Crumble bestreuen. Die Biskotten halbieren und als Ohren in die Gläser stecken. Mit Zuckeraugen zu Hasen garnieren.

Osterhasen-Kekse

© Stockfood

Zutaten für 10-12 Stück:

Für die Hasen:

300 g Mehl und zum Arbeiten,

1/2 TL Backpulver,

110 g Zucker,

2 EL Vanillezucker,

1 Prise Salz,

1 Ei,

1 Eigelb,

150 g weiche Butter in Stücken,

80 g gemahlene Haselnüsse,

1/2 TL Bio-Orangenabrieb,

1 TL Kakaopulver,

2-3 EL Milch bei Bedarf

Außerdem:

60 g Zartbitter-Schokolade,

Schokoladen-Knusperkugeln,

Zuckerblüten

Zubereitung * Leicht * 1 H 35 MIN:

Für die Hasen das Mehl mit dem Backpulver in eine Rührschüssel sieben. Zucker, Vanillezucker, Salz, das leicht verquirlte Ei, Eigelb und die Butter hinzufügen und alles mit dem Knethaken der Küchenmaschine erst kurz auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu einem homogenen Teig verarbeiten. Diesen halbieren und unter eine Teighälfte Haselnüsse, Orangenabrieb, Kakaopulver und die Milch kneten. Beide Teige mit den Händen nochmals kurz durchkneten, dabei nach Bedarf noch etwas Mehl oder Milch einarbeiten. Beide Teige ca. 4 mm dick ausrollen und daraus mit einem Osterhasen-Knickohr-Ausstecher (ca. 19 cm hoch) jeweils 5-6 Osterhasen ausstechen. Den Backofen auf 170 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Teiglinge vorsichtig darauf verteilen und im Ofen 10-15 Minuten nach Sicht goldgelb backen. Die Osterhasen-Kekse kurz abkühlen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die Zartbitter-Schokolade hacken, über einem heißen Wasserbad schmelzen und wieder etwas abkühlen lassen. Auf die hellen Hasen jeweils mit ein wenig Schokolade 1 dunkle Schokoladenkugel kleben, auf die dunkleren Hasen jeweils eine weiße. Übrige Schokolade in eine Papierspritztüte geben. Hals der hellen Hasen mit einer Linie aus feinen Schokopunkten verzieren und mittig jeweils eine Zuckerblüte eindrücken. Den Hals der dunkleren Hasen mit einer Schokoladenschleife verzieren. Vor dem Servieren gut trocknen lassen.

Osterpinzen

© Stockfood

Zutaten für 8 Stück:

2 1/2 EL Erdäpfelpüreeflocken,

500 g Mehl,

150 g Zucker,

1 Prise Salz,

2 Prisen Kardamompulver,

1/2 Würfel Germ,

200 ml Obers lauwarm und zum Bestreichen,

2 EL Orangensaft,

1 TL Bio-Zitronenabrieb,

1 TL Vanilleextrakt

Zubereitung * Leicht * 2H 25 MIN:

Die Erdäpfelpüreef locken mit 100 ml heißem Wasser zu einem dickf lüssigen Püree verrühren. Das Mehl in eine Rührschüssel sieben und mit Zucker, Salz und Kardamompulver vermengen. Den Germ zerbröckeln, im lauwarmen Obers auf lösen und zusammen mit dem Püree, Orangensaft, Zitronenabrieb und Vanilleextrakt in die Schüssel geben. Alles mit dem Knethaken der Küchenmaschine erst bei niedriger Stufe ca. 2 Minuten vermengen, dann in ca. 7 Minuten auf höherer Stufe zu einem formbaren Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Obers einarbeiten. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen. Den Teig in 8 Portionen teilen und zu Kugeln formen. Die Teiglinge mit einem feuchten Tuch bedecken und nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 160 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Teigkugeln leicht f lachdrücken, jeweils 3-mal sternförmig bis zur Mitte ein-,aber nicht durchschneiden. Die Teiglinge auf das Blech setzen, mit Obers bestreichen und im Ofen in 20-25 Minuten goldbraun backen. Dabei regelmäßig kontrollieren. Herausnehmen und abkühlen lassen.

Ostereier-Macarons

© Stockfood ×

Zutaten für 24 Stück:

Für die Macarons:

80 g Staubzucker

80 g blanchierte und gemahlene Mandeln

70 g Eiweiß Zimmertemperatur

90 g Zucker

blaue und grüne Lebensmittelfarbpulver Kakaopulver zum Bestäuben

Für die Füllung:

120 g Vollmilchschokolade

50 g Butter

4 EL Obers

40 g gemahlene Haselnüsse

Zubereitung * Leicht * 1H 45 MIN:

Den Staubzucker und die Mandeln im Blitzhacker zu feinem Mehl mahlen und in eine Schüssel sieben. Das Eiweiß mit einem Handrührgerät cremig aufschlagen, bis Spuren der Schneebesen stehen bleiben, aber das Eiweiß noch nicht schnittfest ist. Den Zucker nach und nach hinzufügen und weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mit Lebensmittelfarbe türkis einfärben. Die Eiweißmasse sollte jetzt dicklichcremig sein. Die Hälfte des Mandelmehls mit einem Backspachtel unter das geschlagene Eiweiß heben. Die restliche Mischung in zwei Hälften unterheben und den so entstandenen Teig vorsichtig durcharbeiten, bis er keinen Stand mehr hat, sondern sehr langsam vom Spatel läuft. Den Teig in einen Spritzbeutel mit runder Tülle umfüllen. Etwa 48 Ovale mit ca. 2,5 cm Durchmesser mit etwas Abstand zueinander auf ein Backpapier malen und das Backpapier auf ein Backblech legen. Teig auf die aufgemalten Ovale spritzen. Nach ca. 10 Minuten mit ein wenig Kakaopulver bestauben. Die Macarons insgesamt 45 Minuten ohne Zugluft antrocknen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 150 °C Heißluft vorheizen. Die Macarons im vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene ca. 12 Minuten backen, den Backofen ausschalten, die Ofentür einen Spalt weit öffnen und die Macarons noch weitere 5 Minuten im Ofen lassen. Vor dem Abheben vom Backpapier vollständig auskühlen lassen. Für die Füllung die Schokolade hacken und in eine Metallschüssel geben. Über einem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Die Butter in Stücke schneiden, mit dem Obers und den Haselnüssen dazugeben und glattrühren. Von der Hitze nehmen, abkühlen lassen und kalt stellen. 24 Macarons mit der Schokoladencreme bestreichen, die restlichen Macarons aufsetzen und leicht andrücken.

Oster-Cupcakes

© Stockfood

Zutaten für 12 Stück:

Für den Teig:

125 g Mehl und für das Blech,

1 TL Backpulver,

125 g weiche Butter und für das Blech,

110 g Zucker,

1 EL Vanillezucker,

2 Eier,

1 TL Bio-Zitronenabrieb,

1 Prise Salz

Außerdem:

250 g Obers,

20 g Vanillezucker,

100 g Mascarpone,

20 g Staubzucker,

4 EL goldener Dekorzucker,

180 g Zucker-Ostereier zum Verzieren

Zubereitung * Leicht * 50 MIN:

Den Backofen auf 200 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Das Mehl mit dem Backpulver in eine Schüssel sieben. Die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker hellcremig rühren.



Die Eier einzeln zugeben und jeweils gut unterrühren. Die abgeriebene Zitronenschale und das Salz untermischen, nach und nach die Mehlmischung zugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren.



Die Vertiefungen eines Muffinbackblechs mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Mehl wieder ausklopfen. Den Teig in die Mulden füllen und im Ofen 20-25 Minuten backen. Etwas abkühlen lassen, dann die Muffins vorsichtig auslösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.



Das Obers mit dem Vanillezucker steif schlagen. Mascarpone und Staubzucker glatt rühren und das Schlagobers unterheben. Die Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Die Muffins jeweils mit einem "Creme-Nest" toppen, mit goldenem Dekorzucker ausstreuen und einige Zuckereier einlegen.