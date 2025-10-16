Alpin-Aromaküche von Armin und Alexander Gründler

In unmittelbarer Nähe des Achensees findet sich das Alpin und verwöhnt mit haubengekrönten Spezialitäten. Vater Armin und Sohn Alexander Gründler sorgen für eine edle, mit vier Hauben gekrönte „Alpin-Aromaküche“, serviert im eleganten Gourmetstüberl oder im Genießer-Wirtshaus.

Sellerie in verschiedenen Texturen © Jürgen Schmücking Zutaten Ofensellerie: 1 Sellerie

1 Thymianzweig

Meersalz

Kümmel ganz

Lorbeerblatt

Olivenöl Selleriecreme: 300 g Sellerie (gewaschen, geschält)

200 ml Milch

200 ml Obers

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Zitronensaft

1 EL braune Butter Sellerie-Verjussud: 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g geschälte Erdäpfel (geschält)

300 g geschälter Sellerie

2 Stangensellerie

1000 ml Gemüse-oder Geflügelfond

300 ml Verjus

50 g kalte Butter Shitakeepilz-Marmelade: 300 g Bio-Shitakeepilze

60 g Butter

60 g Schalotten

100 g Wasser

36 g Sojasauce

4 g Honig Garnitur: 12 Bio-Shitakeepilze (vom Stiel befreien und Butter glacieren)

1 Stangensellerie (in feine Streifen und mit Verjus marinieren)

Selleriegrün Zubereitung Sellerie waschen und auf eine Alufolie legen. Würzen und mit Olivenöl einreiben. Einschlagen. Bei 170°C im Ofen für ca.2 Stunden weich schmoren. Sellerie schälen, in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und nochmals 12 kleine Kreise ausstechen. Den Sellerie grob zerkleinert in Milch und Sahne weich kochen, bis die Flüssigkeit fast vollständig verkocht ist. Fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und einer Prise Muskat abschmecken .Braune Butter zugeben. Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden,mit der Knoblauchzehe in Sonnenblumenöl glasig anschwitzen. Erdäpfel und Sellerie in Würfel schneiden und zum Zwiebel geben. Mit Flüssigkeit aufgießen und für ca.20 min köcheln lassen bis die Erdäpfel weich sind. Durch ein Spitzsieb passieren. Verjus zugeben und nochmals aufkochen lassen. Abschmecken und mit kalter Butter montieren. Selleriechips: Sonnenblumenöl auf ca. 165°C erhitzen. Sellerie in 1 mm feine Scheiben schneiden.Kreise ausstechen und im Öl goldgelb ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen und mit Salz bestreuen. Restlichen Sellerie für die Creme verwenden. Pilze vom Stiel befreien und in einer Küchenmaschine zerkleinern (nicht zu fein). Zusammen mit der Butter in einem Topf für 15min anschmoren lassen. Immer wieder aufrühren. Die fein geschnittenen Schalotten zugeben und für weitere 10 min schmoren. Wasser, Sojasauce und Honig beigeben und so lang köcheln lassen bis eine sämige Masse entsteht. Mit Salz und Pfeffer würzen. Rücken vom Karwendelreh © Jürgen Schmücking Zutaten Rehrücken: 500 g ausgelöster Rehrücken

je 2 Zweige Rosmarin

Thymian

Wildgewürz

Salz Rehjus: 1.Schritt 500 g Rehknochen

1 Zwiebel 2.Schritt 1 Zwiebel

½ Knollensellerie

½ Lauch

1 Karotte

2 EL Paradeisermark

500 ml Rotwein

500 ml roter Portwein

2 Lorbeerblätter

3 Wacholderbeeren

10 Pfefferkörner

1 Rosmarinzweig

2 Thymianzweige

Salz

Pfeffer

Zucker

50 g kalte Butter Räucheraalcreme: 300 g mehligkochende Erdäpfel (gekocht und passiert)

250 g Obers

150 g Räucheraal ohne Haut

50 g Butter

Salz

Pfeffer

Muskat Haferwurzel: 250 g Haferwurzel

50 g Butter

30 g Wasser

Salz

Zitrone Essigzwetschke: 500 g Zwetschken

150 g Zucker

70 ml Weißweinessig

50 ml Wasser

3 Nelken

1 Zimt Garnitur: Kerbelspitzen Zubereitung Den Rehrücken von eventuellen Sehnen befreien. Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und den Rücken darin von allen Seiten kurz anbraten. Bei 100°C im Ofen auf eine Kerntemperatur von 52°C garen. Nochmals kurz in Butter anbraten und anschließend rasten lassen. Mit Wildgewürz würzen und in 4 Stücke portionieren. Rehknochen mit der geviertelten Zwiebel für ca.1 Stunde bei 180°C im Ofen rösten. Die Knochen in einem Topf mit kaltem Wasser bedecken, langsam aufkochen und immer wieder degraissieren (Fett entfernen). Für ca. 2 Stunden leise köcheln lassen. Durch ein feines Sieb passieren. Gemüse waschen und in gleichmäßige Würfel schneiden. In Sonnenblumenöl anschwitzen, Paradeisermark zugeben und gut durchrösten. Mit Rotwein und Portwein aufgießen und solange einreduzieren, bis es sirupartig eindickt. Nun mit dem Rehfond aus Schritt 1 aufgießen und die Gewürze beigeben. Das Ganze nochmals für ca. 1 Stunde einkochen lassen. Passieren, abschmecken und mit kalter Butter montieren. Obers aufkochen, würzen und die passierten Erdäpfel einrühren. Räucheraal entgräten, fein hacken und mit der Butter in die Erdäpfelcreme einarbeiten. Abschmecken. Haferwurzel schälen und sofort in Zitronenwasser legen (wird sehr schnell braun). Butter klären. Die Haferwurzel zusammen mit der Butter und dem Wasser in einen Vakuumbeutel geben, mit einer Prise Salz würzen und vakuumieren. Bei 95 °C Dampf für ca.1 Stunde dämpfen. Anschließend in Butter anrösten. Zwetschken vierteln und in Rexgläser schlichten. Restliche Zutaten zusammen aufkochen und über die Zwetschken gießen. Im Ofen bei 85°C für ca. 15 Minuten sterilisieren. Genießerhotel AlpinSeestraße 35, 6215 Achenkirchkulinarikhotel-alpin.at