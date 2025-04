× Detox: Auf diese Programme schwören die Ernährungs-Docs

Kalorienfalle Ostern: So viele Kalorien stecken in den Leckereien Genuss gehört zu Ostern dazu. Doch wer unbedacht zugreift, hat die zusätzlichen Kilos schneller auf den Hüften, als der Hase hoppeln kann. Verzicht ist dabei keineswegs nötig: Wer die süßen Verlockungen bewusst genießt und den Überblick behält, kann das Fest in vollen Zügen feiern.