× Putzen als Workout: So viele Kalorien verbrennen Sie beim Haushaltsputz

Wir drücken uns nur allzu gern vor dem Haushaltsputz – schließlich macht er nicht gerade viel Spaß. Doch er hat durchaus Vorteile: Er fördert unsere Gesundheit und hilft uns ganz nebenbei, Kalorien zu verbrennen!

Hätten Sie gedacht, dass Ihr ganz normaler Haushaltsputz gleichzeitig ein effektives Workout sein kann? Tatsächlich verbrennen Sie beim Staubsaugen, Fensterputzen und sogar beim Bügeln eine beachtliche Menge Kalorien. Wer sich also das Fitnessstudio sparen möchte, kann stattdessen einfach mit vollem Körpereinsatz putzen!

Putzen als Workout – So viele Kalorien verbrennen Sie

Gartenarbeit – ca. 360 kcal pro Stunde

Beim Umgraben, Rasenmähen und Unkrautjäten kommen nicht nur die Pflanzen in Form, sondern auch Ihr Körper. Das viele Bücken, Heben und Schaufeln beansprucht Arme, Beine und den Rücken – ein echter Kalorienkiller! Besonders intensives Arbeiten, wie das Harken von Laub oder das Tragen schwerer Blumenkübel, kann den Kalorienverbrauch sogar noch steigern. Dazu kommen frische Luft und Sonnenlicht, die für gute Laune sorgen und das Immunsystem stärken.

Staubsaugen – ca. 240 kcal pro Stunde

Schwingen Sie den Staubsauger mit Power, denn je intensiver Sie arbeiten, desto mehr Kalorien verbrennen Sie! Die ständigen Vor- und Zurückbewegungen sind ein tolles Training für Arme, Beine und den unteren Rücken. Besonders effektiv wird es, wenn Sie dabei in die Hocke gehen, um unter Möbeln zu reinigen, oder wenn Sie bewusst zwischen den Armen wechseln. Eine gute Haltung beugt zudem Verspannungen vor und sorgt dafür, dass der Rumpf trainiert wird.

Fenster putzen – ca. 240 kcal pro Stunde

Beim Wischen, Polieren und Strecken arbeiten Ihre Schultern, Arme und der Rumpf – fast wie ein Ganzkörper-Workout. Ganz nebenbei sorgen Sie für einen klaren Durchblick! Wer sich richtig ins Zeug legt, spürt schnell, wie anstrengend das ständige Hoch- und Runterbewegen ist. Um den Effekt zu maximieren, können Sie zwischendurch auf die Zehenspitzen gehen oder die Bauchmuskeln bewusst anspannen.

Aufräumen – ca. 180 kcal pro Stunde

Schränke ausmisten, Dinge wegräumen und Möbel verrücken – all das hält nicht nur Ihr Zuhause ordentlich, sondern bringt auch Ihren Kreislauf in Schwung. Besonders effektiv ist es, wenn Sie sich dabei oft bücken und aufrichten oder schwere Gegenstände heben. Je intensiver Sie sich bewegen, desto höher der Kalorienverbrauch. Wer beim Aufräumen große Möbel verschiebt oder Kisten schleppt, kann sogar auf Werte kommen, die mit einem moderaten Krafttraining vergleichbar sind!

Kochen – ca. 120 kcal pro Stunde

Ja, sogar beim Schneiden, Rühren und Würzen verbrennen Sie Kalorien. Wer dann noch zwischendurch tanzt oder in die Knie geht, macht das Ganze noch effektiver! Auch das Aufräumen nach dem Kochen, das Spülen oder das Tragen von schweren Töpfen trägt zum Energieverbrauch bei. Wenn Sie bewusst auf eine gute Haltung achten, den Bauch anspannen und vielleicht sogar ein paar Kniebeugen einbauen, wird Kochen zu einem kleinen Training – und das Ergebnis ist nicht nur gesund, sondern auch lecker!

Bügeln – ca. 108 kcal pro Stunde

Auch wenn es nach einer entspannten Tätigkeit klingt, erfordert Bügeln Kraft in Armen und Schultern – besonders, wenn Sie dabei stehen und sich regelmäßig bewegen. Nutzen Sie die Zeit, um zwischendurch auf der Stelle zu gehen oder leichte Ausfallschritte zu machen. So verbessern Sie Ihre Haltung und kurbeln den Kalorienverbrauch an. Wenn Sie sich bewusst strecken oder auf einem Balance-Kissen stehen, wird sogar Ihr Gleichgewichtssinn geschult.