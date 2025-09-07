7 kleine Gewohnheiten, die Ihre Zufriedenheit um ein Vielfaches steigern

Zufriedenheit lässt sich trainieren! Wer täglich kleine Gewohnheiten wie Dankbarkeit, Bewegung oder Achtsamkeit übt, kann sein Wohlbefinden spürbar steigern. Mit einfachen Tricks lässt sich Zufriedenheit wie ein Muskel trainieren – jederzeit und überall.

Glück ist keine Zauberei – es lässt sich tatsächlich trainieren. Die Universität Bristol zeigt mit ihrem Kurs „Science of Happiness“, dass sich das eigene Wohlbefinden langfristig verbessern lässt. Wer die Strategien aus dem Kurs dauerhaft anwendet, profitiert noch Jahre später.

In einer Untersuchung wurden über 200 Studierende befragt, die ein bis zwei Jahre zuvor den Kurs besucht hatten. Das Ergebnis: Direkt nach dem Kurs fühlten sich die Teilnehmer spürbar wohler – und wer die erlernten Methoden weiter umsetzte, behielt diesen Effekt über lange Zeit bei.

Zufriedenheit üben wie Sport

Professor Bruce Hood, Leiter der Studie, vergleicht die Praxis mit körperlichem Training: Nur einen Kurs zu besuchen reicht nicht – kontinuierliche Übung ist entscheidend, um die positiven Effekte zu erhalten.

Er nennt sieben Gewohnheiten, die sich besonders lohnen:

Andere unterstützen – ein kleines Kompliment, ein offenes Ohr oder eine kleine Gefälligkeit tun gut – nicht nur dem Empfänger. Verbindungen pflegen – auch kurze Gespräche mit Bekannten oder neuen Menschen steigern das Wohlbefinden. Erlebnisse bewusst wahrnehmen – bewusst Momente genießen, statt sie nur zu durchleben. Auf das Positive achten – sich täglich auf die angenehmen Dinge konzentrieren, die passiert sind. Dankbarkeit zeigen – sich bei Menschen bedanken, denen man früher vielleicht zu wenig Anerkennung gezeigt hat. Bewegung einbauen – körperliche Aktivität verbessert nicht nur die Fitness, sondern auch die Stimmung. Achtsamkeit trainieren – Meditation oder andere Techniken helfen, den Geist zu beruhigen und im Moment zu sein.

Hood betont, dass es nicht nur um eine Checkliste geht. Der Kurs vermittelt auch ein Verständnis dafür, wie unser Denken und unsere Wahrnehmung unser Glück beeinflussen. So wissen die Teilnehmer, warum bestimmte Aktivitäten tatsächlich wirken – und machen sie nicht einfach aus Pflichtgefühl.

Glückliche Länder, glückliche Menschen

Wer sich fragt, wo die fröhlichsten Menschen leben, sollte nach Norden schauen: Finnland führt den Weltglücksbericht 2025 erneut an, gefolgt von Dänemark, Island und Schweden. Offenbar lohnt es sich, die kleinen Gewohnheiten konsequent zu üben – zumindest könnte das ein Grund für die Spitzenplätze sein.