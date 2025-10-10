Achtung Mikroplastik: Dieser Tee kann Ihre Gesundheit gefährden

Nichts wärmt an einem kalten Herbsttag mehr als eine heiße Tasse Tee. Doch was viele nicht wissen: In manchen Teebeuteln versteckt sich eine heimliche Gefahr für die Gesundheit: Mikroplastik.

Ungesüßter Tee gilt als gesund: Er hat kaum Kalorien, schmeckt herrlich und kann sogar das Immunsystem stärken, was uns vor Erkältungen schützt. Doch ganz unbedenklich ist der Konsum nicht. Während wir uns an einem heißen Schluck erfreuen, kann sich im Teewasser Mikroplastik lösen. Eine alarmierende Studie aus dem Jahr 2023, die im Journal of Hazardous Materials veröffentlicht wurde, zeigt, dass bis zu eine Million Mikroplastikteilchen pro Teebeutel ins Wasser übergehen können!



Die unsichtbare Gefahr: Mikroplastik

Mikroplastik ist das unsichtbare, kleine Gift in vielen Produkten des Alltags und auch in unserem Tee. Besonders gefährlich: die beliebten Pyramidenbeutel! Diese Teebeutel, die oft als umweltfreundlich gelten, weil sie aus Zuckerrohr oder Mais hergestellt werden, setzen beim Aufgießen besonders viele Nanoplastikpartikel frei.

© Getty Images

Diese kleinen Plastikteilchen schädigen die Darmbarriere und können sogar Entzündungen auslösen. Aber auch die normalen Teebeutel sind nicht unproblematisch. Beutel aus Zellulose oder Polypropylen geben ebenfalls Plastik ins Wasser ab, wenn auch in kleineren Mengen.

Gesundheitliche Folgen

Mikroplastik ist mittlerweile fast überall im menschlichen Körper nachweisbar, im Darm, Blut, der Leber, dem Herzen und sogar im Gehirn. Doch was es tatsächlich für unsere Gesundheit bedeutet, ist noch nicht ausreichend geklärt. Es wird jedoch vermutet, dass Mikroplastik toxische und entzündliche Reaktionen auslösen kann und möglicherweise sogar die DNA schädigt.

So schützen Sie sich vor Mikroplastik im Tee

© Getty Images

Die einfachste und sicherste Lösung ist die Wahl von losem Tee und die Zubereitung in einem Edelstahl-Sieb. Wenn Sie dennoch Teebeutel verwenden möchten, achten Sie auf Zellulosebeutel, die frei von Plastik sind. Diese sind meist an einer Schnur befestigt und bieten eine sichere Alternative.