Igitt! Darum sollten Sie Festival-Bänder SOFORT danach entfernen

Die bunten Festival-Bändchen zieren auch noch lange nach der Festivalsaison viele Handgelenke. Doch wer mitgefeiert hat, sollte die Stoffbänder schnellstmöglich wieder herunternehmen, denn sonst drohen Keime.

Die Festival-Saison ist in vollem Gange und mit ihr die Rückkehr der Stoffbändchen. Viele Festival-Besucher tragen die Erinnerung stolz monatelang am Handgelenk. Doch was als Andenken an durchtanzte Nächte beginnt, wird schnell zum unhygienischen Gesundheitsrisiko. Denn Schweiß, Alkohol, Schlamm und Seife machen die Bänder nicht sauberer – im Gegenteil: Sie verwandeln sich in wahre Brutstätten für Bakterien und Krankheiten.

Kultobjekt mit Keimbelastung

Bereits vor Jahren zeigte eine Studie der University of Surrey in Großbritannien, wie eklig die Bänder wirklich sind. Mikrobiologen analysierten Stoffbändchen vom Reading Festival, die zwei Jahre lang getragen wurden. Das Ergebnis war alarmierend: Die Armbänder wimmelten nur so von Keimen und hatten bis zu 20-mal mehr Bakterien als auf gewöhnlicher Kleidung. Mit dabei: Krankheitserreger wie Staphylokokken und Mikrokokken, die alles andere als harmlos sind.

© Getty Images

Gefahr für Haut und Immunsystem

Wer ein funktionierendes Immunsystem hat, wird mit etwas Glück nur einen unangenehmen Geruch bemerken. Doch wer geschwächt ist, unter Hautproblemen leidet oder kleine Verletzungen trägt, riskiert Infektionen. Hautkrankheiten wie Wundrose, Borkenflechte oder Haarbalgentzündungen können die Folge sein.

© Getty Images

Besonders perfide: Das Material der Bänder (meist Polyester oder Baumwollgemische) speichert Feuchtigkeit. Durch Schwitzen, Duschen oder Händewaschen entsteht ein ideales Klima für Bakterien und Pilze. Und weil viele die Bändchen sogar nachts tragen, gelangen die Keime auch problemlos ins Gesicht.

Fazit: Nicht länger als eine Woche tragen

Festivalbändchen sind keine harmlosen Souvenirs, sondern potenzielle Gesundheitsrisiken. Wer sich nicht mit entzündeter Haut oder Infektionen herumschlagen möchte, sollte spätestens nach einer Woche konsequent zur Schere greifen.