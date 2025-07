Kalorientabelle: Diese Aperitivos & Spritzer sind echte Kalorienbomben

Die beste Brauerei der Welt kommt aus Österreich! Ob beim Grillen im Sommer, in geselliger Runde auf der Terrasse oder als Feierabendbegleiter: Herr und Frau Österreicher lieben ihr Bier. Kein Wunder also, dass Österreich in Sachen Bier nicht nur beim Konsum, sondern auch bei der Qualität ganz vorne mitmischt.