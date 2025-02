× Laut Studie: Diese Zahnpflege-Routine reduziert das Schlaganfall-Risiko

Was hat die tägliche Zahnpflege mit dem Schlaganfall-Risiko zu tun? Ganz schön viel, wenn es nach einer neuen Studie geht. Die Ergebnisse zeigen: Wer eine bestimmte Hygienemaßnahme in seine tägliche Routine integriert, kann sein Schlaganfall-Risiko deutlich senken.

Die Pflege der Zähne ist nicht nur wichtig für ein schönes Lächeln und einen hygienischen Mund, sondern kann auch die Risiken für einen Schlaganfall und gefährliche Herzrhythmusstörungen deutlich reduzieren. Eine neue Studie, die nächste Woche auf der International Stroke Conference in Los Angeles vorgestellt wird, zeigt, dass Menschen, die regelmäßig Zahnseide verwenden, seltener einen Schlaganfall erleiden.

Gesunde Zähne, gesundes Herz: Warum Zahnseide das Schlaganfall-Risiko senken kann

Ein internationales Forscherteam analysierte über einen Zeitraum von 25 Jahren die Gesundheitsdaten von mehr als 6.000 Personen. Die Ergebnisse sind erstaunlich: Teilnehmer, die regelmäßig Zahnseide benutzten, entwickelten seltener schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Im Rahmen der Studie wurden die Teilnehmenden zu ihren Zahnpflege-Gewohnheiten befragt, und ihre Krankenakten ausgewertet. Während der Beobachtungszeit erlitten 434 Personen einen Schlaganfall. Doch die regelmäßige Nutzung (mindestens einmal die Woche) von Zahnseide zeigte einen deutlichen Schutzfaktor:

Das Risiko für einen ischämischen Schlaganfall, bei dem die Blutzufuhr zum Gehirn blockiert ist, sank um 22 %.

, der durch Blutgerinnsel verursacht wird, . Zudem hatten sie ein um 12 % geringeres Risiko für Vorhofflimmern.

Darum ist Zahnseide so wichtig

Diese positiven Effekte traten unabhängig davon auf, ob die Teilnehmer regelmäßig Zähne putzten oder zum Zahnarzt gingen. Das legt nahe, dass Zahnseide eine besondere Schutzfunktion hat. Die Forscher vermuten, dass Entzündungen im Mundraum in direktem Zusammenhang mit Arterienverkalkung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen. Durch die Entfernung von Bakterien und Plaque könnte Zahnseide helfen, Entzündungen zu reduzieren – und damit auch das Schlaganfall-Risiko.

So wird Zahnseide zur täglichen Gewohnheit

Die gute Nachricht: Zahnseide ist eine einfache, kostengünstige und effektive Möglichkeit, Ihre Gesundheit zu schützen. Platzieren Sie die Zahnseide am besten gut sichtbar neben Ihrer Zahnbürste, um sich täglich daran zu erinnern. Der ideale Zeitpunkt für die Anwendung ist am Abend vor dem Schlafengehen – so verhindern Sie, dass Speisereste über Nacht Entzündungen verursachen. Ob Sie Zahnseide vor oder nach dem Zähneputzen verwenden, bleibt Ihnen überlassen – wichtig ist, dass Sie es zur täglichen Routine machen.