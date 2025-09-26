Was Ihre Augenfarbe über Ihr Risiko für Augenerkrankungen verrät

Ihre Augenfarbe ist mehr als nur ein hübsches Detail – sie kann auch Hinweise auf Ihr Risiko für bestimmte Augenerkrankungen geben. Von Grauem Star bis hin zu selteneren Erkrankungen: Erfahren Sie, was helle oder dunkle Augen wirklich über Ihre Gesundheit verraten.

Schon mal darüber nachgedacht, dass Ihre Augenfarbe mehr verraten könnte? Tatsächlich beeinflusst die Farbe der Iris auch, wie anfällig Sie für bestimmte Augenerkrankungen sind. Klingt spannend – ist es auch!

Melanin: Der Farb- und Schutzfaktor

Ob Blau, Grün oder Braun – verantwortlich ist immer derselbe Stoff: Melanin. Je mehr Melanin Sie in der Iris haben, desto dunkler sind die Augen. Weniger Melanin sorgt für helle Augenfarben – und macht die Iris durch Lichtbrechung erst richtig strahlend. Melanin ist aber nicht nur fürs Aussehen da: Es schützt das Auge – ähnlich wie die Haut – vor UV-Strahlen.

Helle Augen – mehr Risiko bei UV-Strahlen

Menschen mit hellen Augen haben weniger Melanin – und damit weniger Schutz. Die Folge: Ein höheres Risiko für seltene Augenkrebserkrankungen wie das uveale Melanom. Expert:innen weisen darauf hin, dass bei Menschen europäischer Abstammung die Krebsart 20- bis 30-mal häufiger auftritt als bei Menschen mit asiatischer oder afrikanischer Herkunft. Auch bei der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), speziell der feuchten Form, scheinen helle Augen im Nachteil zu sein – zumindest kommt die Erkrankung bei Europäer:innen häufiger vor.

© Getty Images

Dunkle Augen – stärker bei Grauem Star betroffen

Dunkle Augen bringen zwar mehr UV-Schutz, haben dafür andere Tücken: Studien zeigen, dass Menschen mit braunen Augen zwei- bis viermal häufiger am Grauen Star erkranken als Blauäugige. Warum genau? Vermutet wird, dass eine dunkle Iris mehr Licht absorbiert und dadurch die Temperatur im Auge steigt – und Hitze kann die Entstehung von Grauem Star begünstigen.

© Getty Images

Hornhauttransplantationen: kleine Unterschiede

Spannend ist auch: Bei Hornhauttransplantationen gibt es bei Menschen mit dunklen Augen häufiger Abstoßungsreaktionen. Allerdings gilt das heute als eher vernachlässigbar, weil moderne Verfahren diese Unterschiede weitgehend ausgleichen.

ACHTUNG!Ob hell oder dunkel: Ihre Augenfarbe sagt einiges über mögliche Risiken, aber sie ist keine Diagnose. Regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt sind der beste Schutz – ganz egal, welche Farbe Ihre Iris hat.