Wenn Sie diese Sportart machen, können Sie 4 Jahre nichts mehr tun

Ein Jahr trainieren und ganze vier Jahre davon profitieren? Eine Studie zeigt, dass eine bestimmte Sportart die Muskelkraft langfristig erhält – selbst wenn das Training danach komplett pausiert. Welche Übung so effektiv ist und warum sie wirkt, erfahren Sie hier!

Stellen Sie sich vor, Sie trainieren ein Jahr lang – und Ihr Körper profitiert davon ganze vier Jahre. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Eine Studie aus der Fachzeitschrift BMJ Open Sport Exerc Med zeigt genau das: Wer sich für zwölf Monate regelmäßig einer bestimmten Sportart widmet, kann seine Muskelkraft langfristig bewahren – selbst wenn danach Schluss ist.

Wenn Sie diese Sportart machen müssen Sie 4 Jahre nichts mehr tun

Die dänische LISA-Studie (Live active Successful Ageing) begleitete 451 ältere Erwachsene und teilte sie in drei Gruppen auf:

Gruppe 1: Intensives Training für ein Jahr

Gruppe 2: Moderates Training

Gruppe 3: Keine aktive Bewegung (Kontrollgruppe)

Nach zwölf Monaten war für alle Schluss – doch die Forscher beobachteten ihre Muskelkraft noch vier weitere Jahre. Und siehe da: Die erste Gruppe war auch nach Jahren noch signifikant stärker und fitter als die anderen!

Das Geheimnis: Warum bleibt die Kraft erhalten?

Der Schlüssel liegt in der Art des Trainings. Es handelte sich um Heavy Resistance Training (HRT) – also intensives Krafttraining mit schweren Gewichten. Dieses Training fordert die Muskeln maximal heraus, was langfristige Anpassungen auslöst:

Dauerhaft stärkere Muskelfasern – die Muskeln bleiben dicker und stabiler.

Langfristige Anpassung des Körpers – selbst nach Trainingspause bleibt ein Teil der Kraft erhalten.

Mehr Unabhängigkeit im Alltag – starke Muskeln bedeuten weniger Sturzgefahr und mehr Mobilität.

Schon ein Jahr intensives Krafttraining kann vor allem älteren Erwachsenen helfen, über Jahre hinweg fit und unabhängig zu bleiben.

Also falls Sie noch überlegen, ob sich der Gang ins Fitnessstudio lohnt – hier ist die Antwort: Ja, und zwar langfristig! Ein Jahr gezieltes Krafttraining kann Ihrem Körper vier Jahre an zusätzlicher Stärke schenken. Also, ran an die Gewichte – Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken!