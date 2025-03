Zeitumstellung 2025: Wird bei der Sommerzeit vor oder zurück gestellt?

Jedes Jahr dasselbe: Bald werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Doch wird die Uhr vor- oder zurückgedreht?

Die Tage werden länger, die Morgen heller und das Wetter milder – untrügliche Zeichen dafür, dass der Frühling endlich Einzug hält. Doch mit dem Frühling kommt auch die alljährliche Frage auf: Wann werden eigentlich die Uhren umgestellt?

Die Winterzeit war seit der letzten Zeitumstellung im Oktober 2024 in Kraft. Jetzt wechselt sie wieder in die Sommerzeit. Wie jedes Jahr gilt: Die Umstellung auf die Sommerzeit findet am letzten Sonntag im März statt. Im Jahr 2025 fällt dieser Termin auf den 30. März. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt, also direkt auf 3 Uhr. Das bedeutet: Wir verlieren eine Stunde Schlaf, dafür bleibt es abends länger hell.

Zeitumstellung 2025 auf Sommerzeit: Diese Eselsbrücken helfen

Wenn die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt werden, werden sie nachts um 2 auf 3 Uhr vorgedreht. Im Winter hingegen stellen wir die Uhren wieder zurück. Mit diesen Merksätzen behalten Sie das leicht im Gedächtnis:

"Im Winter gibt es Winterschlaf." Eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgestellt.

"Spring forward, fall back", lautet ein englisches Sprichwort. Das bedeutet so viel wie "vorwärts springen, zurück fallen". "Spring" heißt aber auch Frühling und "fall" Herbst.

Im Winter haben wir die Temperaturen im Minus-Bereich, im Sommer wieder im Plus-Bereich.

Der Sommer ist etwas Positives – also vorstellen. Der Winter negativ – zurückstellen.

Möglich ist auch der Merksatz: "Im Winter hinter, im Sommer vor", um sich die Richtungen der Zeiger einzuprägen.

Warum gibt es die Zeitumstellung überhaupt noch?

Diese Stunde weniger Schlaf spüren viele am nächsten Tag deutlich – Müdigkeit und Konzentrationsprobleme sind keine Seltenheit. Und so stellt sich jedes Jahr die gleiche Frage: Ist die Zeitumstellung in der heutigen Zeit überhaupt noch sinnvoll?

Tatsächlich gibt es schon lange Überlegungen, die Umstellung abzuschaffen. In vielen Ländern wurde sie bereits gestrichen. Auch in der EU wurde 2019 über das Ende der Zeitumstellung abgestimmt – passiert ist bislang jedoch nichts.

Deshalb gilt wohl auch 2025 wieder: Am 26. Oktober drehen wir die Uhren erneut zurück auf Winterzeit.