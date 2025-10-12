Viren-Saison: So schützen Sie sich wirklich vor Erkältung, Grippe & Covid

Erkältung, Grippe oder Covid-19? Welche Symptome typisch sind – und wie Sie sich schützen. Mit Tipps zur Vorbeugung.

Mit dem Herbst beginnt auch die Saison der Erkältungskrankheiten. Virale Infekte treten nun gehäuft auf – und ihre Symptome sind oft zum Verwechseln ähnlich. Husten, Fieber, Müdigkeit: All das kann auf verschiedene Erreger hindeuten. Wie unterscheiden sich die Krankheitsbilder von COVID-19, Grippe, RSV (Respiratorisches Synzytialvirus) und einer gewöhnlichen Erkältung?

Klarheit bringt oft nur ein Test. Dennoch gibt es typische Anzeichen und Verlaufsformen, die erste Hinweise geben können.

© Getty Images

Covid-19

Ausgelöst durch das Coronavirus SARS-CoV-2, zeigt sich COVID-19 in einem breiten Spektrum an Beschwerden.

Typische Symptome sind Fieber und Schüttelfrost, trockener Husten, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn (dieses Symptom ist oft spezifisch für COVID-19 und tritt nicht bei allen auf), Kopfschmerzen und Muskelschmerzen, Atemnot (bei schweren Verläufen), Müdigkeit und Erschöpfung, Halsschmerzen, Verdauungsprobleme wie Durchfall und Übelkeit (seltener).

Verlauf: Die Symptome treten in der Regel zwei bis 14 Tage nach der Infektion auf und können mild bis schwer sein. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Schwere Verläufe können zu Lungenentzündungen, Atemversagen und Multiorganversagen führen.

Impfungen verhindern nicht in jedem Fall, dass man sich mit dem Corona-Virus infiziert. Sie können aber schwere Krankheitsverläufe, Krankenhausaufenthalte und Folgeschäden vermeiden. Empfohlen wird die Impfung einmal jährlich.

Grippe

Die Grippe (Influenza) tritt in Mitteleuropa saisonal auf – typischerweise zwischen Dezember und April, mit einem Höhepunkt meist im Jänner oder Februar.

Typische Symptome sind ein plötzlicher Beginn mit hohem Fieber (häufig über 38°C), starke Muskelschmerzen und Glieder- sowie Kopfschmerzen, trockener Husten, Halsschmerzen, ausgeprägte Erschöpfung und Müdigkeit sowie Schüttelfrost.

Verlauf: Die Grippesymptome setzen sehr plötzlich ein und sind intensiver als bei einer Erkältung. Bei gesunden Menschen klingt die Grippe meist nach etwa einer Woche ab, obwohl die Müdigkeit oft länger anhält. Ältere und vorerkrankte Personen können schwerere Verläufe mit Komplikationen wie Lungenentzündung erleben.

Impfung: Vor einer echten Grippe kann man sich mit der Influenza-Impfung schützen. Seit letztem Jahr ist die Grippe-Impfung in Österreich für alle gratis. Der beste Zeitpunkt zum Impfen ist ab Ende Oktober.

RSV

Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) betrifft vor allem Kleinkinder und ältere Erwachsene. Es wird über Tröpfchen und kontaminierte Oberflächen übertragen und verursacht Atemwegsinfektionen, die in schweren Fällen zu Bronchiolitis (Entzündung der kleinen Atemwege) oder Lungenentzündung führen können.

Typische Symptome sind Schnupfen und verstopfte Nase, Husten (oft anhaltend und schleimig), Fieber (meist leicht bis mäßig), Appetitlosigkeit, Keuchen und Atembeschwerden bei Kindern und gefährdeten Personen.

Verlauf: Anfangs mild, verschlimmern sich die Beschwerden oft nach einigen Tagen. Besonders bei Kindern und Älteren kann es zu schweren Atemproblemen kommen. Gesunde Erwachsene haben meist nur leichte Erkältungssymptome, können das Virus aber weitergeben.

Impfung: Gegen RSV stehen zwei Impfstoffe für Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr sowie für Schwangere und Risikogruppen zur Verfügung. Wegen der hohen Zahl an Erkrankungen mit schweren Verläufen bei Personen höheren Alters wird die Impfung ab 60 Jahren allgemein empfohlen. In Österreich beginnt die RSV-Saison gewöhnlich im November und erreicht den Höhepunkt im Februar. Die einmalige Impfung wird daher idealerweise im September verabreicht.

Für Kleinkinder steht eine passive Immunisierung mittels fertiger Antikörper gegen RSV über das kostenfreie Kinderimpfprogramm zur Verfügung. Die Immunisierung wird aktuell für Neugeborene angeboten und erfolgt in der Regel in der ersten Lebenswoche direkt im Krankenhaus, wenn die Eltern dies wünschen. Sie ist auch bei niedergelassenen Ärztinnen oder Ärzten möglich. Die Immunisierung gegen RSV ist bis zum vollendeten 1. Lebensjahr allgemein empfohlen und schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf. Für Risikokinder ist sie auch im 2. Lebensjahr empfohlen.

Erkältung

Ausgelöst durch verschiedene Viren – meist Rhinoviren – verläuft sie in der Regel mild.

Typische Symptome: Verstopfte oder laufende Nase, Halskratzen oder Halsschmerzen, Niesen, milder Husten, mildes Fieber (bei Erwachsenen selten, bei Kindern häufiger), Kopfschmerzen und leichte Gliederschmerzen. Es kommt auch zu Müdigkeit, jedoch meist weniger stark als bei Grippe oder COVID-19.

Verlauf: Erkältungen entwickeln sich langsam und dauern meist 5 bis 10 Tage. Komplikationen sind selten.

Vorbeugung gelingt durch Händehygiene, ein starkes Immunsystem und das Tragen einer Maske in Menschenmengen. Bei stärkeren Beschwerden empfiehlt sich ein Test, um Influenza oder COVID-19 auszuschließen.

© Getty Images

Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung

Händehygiene

Häufiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife (mindestens 20 - 30 Sekunden).

Desinfektion

Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwenden, besonders nach Kontakt mit Oberflächen in öffentlichen Räumen.

Hust- und Niesetikette

In die Armbeuge oder ein Taschentuch niesen/husten, Taschentücher sofort entsorgen.

Gesicht nicht berühren

Vermeiden Sie, Mund, Nase oder Augen mit ungewaschenen Händen anzufassen.

Regelmäßiges Lüften

Besonders in Innenräumen, um Aerosole zu reduzieren.

Abstand halten

Mindestens 1 - 2 Meter zu Erkrankten oder in Menschenansammlungen.

Masken

In Situationen mit erhöhter Ansteckungsgefahr (z. B. Grippewellen, Pandemien) eine medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen.

Oberflächenhygiene

Regelmäßig häufig berührte Flächen (Türklinken, Handy, Tastatur) reinigen & ggf. desinfizieren.