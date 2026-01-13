Haft-Vergangenheit enthüllt: Cora Schumacher verteidigt ihre neue Liebe

Die Ex des ehemaligen Rennfahrers ist frisch verliebt, doch jetzt kommen Dinge aus der Vergangenheit ans Licht. Was steckt dahinter?

Nach Monaten innerer Unruhe scheint das Leben Cora Schumacher wieder wohlgesinnt. Die 49-Jährige hat eine Phase seelischer Belastung hinter sich gelassen und richtet den Blick nun nach vorne. Halt und Zuversicht schöpft sie aus einer neuen Beziehung: An ihrer Seite ist der US-Amerikaner Steven Bo Bekendam (43), ein Mann, der – wie sie selbst – mit Brüchen und Prüfungen des Lebens vertraut ist. Wie Bild jetzt berichtet, geriet auch er in der Vergangenheit mit der Justiz in Konflikt.

Auf jenem Foto, mit dem Cora Schumacher am Sonntag ihre Liebe öffentlich machte, ist ihr neues Glück deutlich zu sehen: Sie lehnt sich an einen gut aussehenden Mann, der sie fest umarmt, ihr Lächeln wirkt gelöst und aufrichtig. Steven lebt in Texas, und kaum war das Bild veröffentlicht, kursierten im Internet Hinweise auf eine problematische Vergangenheit ihres Partners. Die Unternehmerin reagiert darauf jedoch gelassen. In einem Telefonat mit Bild spricht sie offen über das, was hinter ihr liegt – und hinter ihm: „Ja, Steven war einhundert Tage in Untersuchungshaft.“





Anschuldigungen ohne Bestätigung

In einem gemeinsamen Liebesinterview erzählten beide von einem einschneidenden Ereignis, das Stevens Leben zeitweise aus der Bahn geworfen hatte. Details dazu ließen sie bewusst offen. Cora Schumacher betont jedoch klar: „In seinem Fall führte dieser Zusammenbruch zu Handlungen, die ihn ins Gefängnis brachten. Die Vorwürfe häuslicher Gewalt wurden aber nie bestätigt. Es handelt sich um schwere Anschuldigungen, die sich nicht bewahrheiteten.“ Gerade diese Erfahrungen scheinen das Paar in den vergangenen fünf Monaten eng zusammengeschweißt zu haben. Sie wurden füreinander zu einem Anker in einer Zeit, in der vieles ins Wanken geraten war.

Eigene Krisen, gemeinsames Verständnis

Auch Cora Schumacher blickt auf eine schwierige Phase zurück. Ihre Erklärung dafür, wie Steven in Untersuchungshaft geraten konnte, ist von Empathie geprägt: „Solche Situationen entstehen, wenn Menschen mit zu vielen überwältigenden Ereignissen gleichzeitig konfrontiert werden und die Last nicht mehr alleine tragen können, wodurch sie beinahe zerbrechen. Das kann jedem passieren. Auch ich musste schwere Erfahrungen verarbeiten, für die ich weder verantwortlich war, noch habe ich sie verursacht.“

Nach dem öffentlichen Wirbel rund um das Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher (50) und dessen Partner Étienne (35) im Sommer 2024 hatte sie selbst einen Zusammenbruch erlitten und therapeutische Hilfe in Anspruch genommen. Umso größer ist nun die Dankbarkeit auf beiden Seiten. Steven Bo Bekendam zeigt sich glücklich, eine Partnerin an seiner Seite zu wissen, die auch in schwierigen Zeiten zu ihm steht. „Wir haben beide viel durchgemacht, und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Wir verstehen die Herausforderung des anderen, alte Lasten zu überwinden, die immer noch nachwirken.“





Zwei Menschen, die einander gefunden haben – nicht trotz, sondern wegen ihrer Geschichte. Und Cora Schumacher findet für ihren Partner nur lobende Worte: „Er ist sehr fürsorglich, ein richtiger Gentleman. Er ist einfach eine 10 von 10.“