Trainer-Beben in der Bundesliga: Star-Coach steht vor dem Aus

Es soll sogar schon ein Nachfolger parat stehen.

In der deutschen Bundesliga kündigt sich das nächste Trainerbeben an. Wie Sky berichtet, steht Leverkusen-Coach Kasper Hjulmand vor dem Aus. Es soll sogar schon ein Nachfolger bereitstehen.

Übernimmt Hürzeler

Der ehemalige dänische Nationaltrainer hat das Amt in Leverkusen erst im September angetreten, konnte mit der Werkself bisher aber nicht überzeugen. Bayer liegt aktuell in der Tabelle nur auf Platz 6 und droht damit, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Bei der sportlichen Führung wachsen deshalb die Zweifel, dass unter Hjulmand eine neue Meistermannschaft geformt werden kann. Eine Trennung bereits im Sommer scheint deshalb laut Bericht durchaus wahrscheinlich.

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Mit Fabian Hürzeler soll es auch bereits einen Nachfolge-Kandidaten geben. Der Deutsch-Amerikaner ist aktuell Trainer von Brighton & Hove Albion und liegt mit den Südengländern derzeit auf Platz 10 der Premier League.