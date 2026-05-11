"Lust und Verlangen": Warum Maite Kelly jetzt so offen über Sex spricht

Schlager-Star Maite Kelly meldet sich mit einem Paukenschlag zurück! Die 46-Jährige hat ihr neues Album „24/7“ veröffentlicht und schlägt dabei so sinnliche Töne an wie nie zuvor. In ihren Songs verarbeitet sie nicht nur Erotik und Lust, sondern spricht auch offen über ihre wilde Vergangenheit.

Maite Kelly beschreibt ihr neues Werk „24/7“ als das bisher erotischste ihrer gesamten Karriere. Die Sängerin möchte damit Facetten wie Hingabe, Sehnsucht und Lust erkunden: „Ich wollte ein sehr sinnliches Werk erschaffen und die verschiedenen Facetten der Erotik erkunden. Das sind für mich Hingabe, Sehnsucht, Verlangen, Sinnlichkeit und Lust“, so die Künstlerin. Besonders der Song „Uh-la-la“ sorgt für Aufsehen, da er den Moment beschreibt, in dem eine junge Frau mit einem Latino-Lover am Strand ihre Unschuld verliert. Kelly bezeichnet das Lied als ihre „kokette Antwort“ auf den Klassiker „Santa Maria“ von Roland Kaiser.

Wilde Liebe in Boston

Das spannende Finale mit Maite Kelly und Moritz A. Sachs

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In ihrer eigenen Jugend ging es für das „Kelly-Mädchen“ allerdings weniger exotisch zu. Maite verriet, dass ihre erste große Liebe kein Latino, sondern ein rothaariger Punker aus Boston war. Mit 19 Jahren holte sie in den USA ihren Highschool-Abschluss nach und führte sechs Monate lang eine Fernbeziehung mit dem Musiker. Auch wenn das „erste Mal“ im klassischen Sinne laut Kelly erst später mit ihrem Ehemann stattfand, denkt sie gerne an die Freiheit dieser Zeit zurück. „Wir hatten sechs Monate eine Fernbeziehung. Mit ihm konnte ich Freiheit erleben“, erklärt sie dankbar gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Befreiung in den Vierzigern

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Heute, mit 46 Jahren, fühlt sich Maite Kelly befreiter denn je. Sie ist überzeugt, dass die Sexualität mit dem Alter wächst und in der „vollen Blüte“ eine ganz besondere Kostbarkeit darstellt. Dass sie dabei auch von deutlich jüngeren Männern angebaggert wird, nimmt sie mit Humor – sie müsse diesen oft klarmachen, dass sie ihre Mutter sein könnte. Für die Männer, die sie mögen, fühle sie sich wie eine „Göttin“, völlig unabhängig von gängigen Schönheitsidealen oder einem vermeintlich perfekten Körper.

Abenteuer statt Luxushotel

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In Sachen Romantik setzt der Schlagerstar lieber auf echte Erlebnisse als auf Luxus. Eine Matratze im Auto und ein Trip ins Blaue sind ihr deutlich lieber als eine Nacht im Fünf-Sterne-Hotel, denn der „Punk“ stecke immer noch in ihr. Bei einem Thema zieht die Powerfrau jedoch eine klare Grenze: Liebe zu dritt kommt für sie nicht infrage. Aufgrund ihrer italienischen Wurzeln sei sie schlicht zu eifersüchtig, um ihren Partner zu teilen. Das Motto der Sängerin bleibt hier eindeutig: „Gegessen wird zu Hause.“