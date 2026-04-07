Maite Kelly lehnte 2-Millionen-Euro-Deal ab – DAS steckt dahinter

Maite Kelly beweist Rückgrat und schlägt ein schwindelerregendes Millionen-Angebot aus, um ihrer persönlichen Wahrheit treu zu bleiben.

In einer Branche, die oft vom schnellen Profit und oberflächlichen Idealen getrieben wird, setzt Maite Kelly ein bemerkenswertes Zeichen für Authentizität. Wie die 46-jährige Künstlerin in der jüngsten Ausgabe des Magazins „Brisant“ darlegte, rangieren ihre persönlichen Überzeugungen und ihr moralischer Kompass weit vor lukrativen Geschäftsangeboten. Ein Millionenvertrag, der im Widerspruch zu ihren Werten stand, wurde von der Schlagersängerin ohne Zögern ausgeschlagen.

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Zwei Millionen Euro für ein falsches Versprechen?

Die Geschichte hinter dieser Entscheidung führt zurück in eine Zeit nach einer ihrer Schwangerschaften. Als Kelly damals an Gewicht verlor, trat ein Hersteller von Diät-Präparaten an sie heran. Das Angebot: zwei Millionen Euro für eine großangelegte Werbekampagne. Doch für die Sängerin war die Sachlage eindeutig: „Ich wusste, wenn ich das tue, dann widerspreche ich einer viel, viel größeren Message, die mir immer wichtig war in meinem Beruf“, konstatierte sie rückblickend.

Kelly entschied sich bewusst gegen den kurzfristigen Geldsegen und für die Glaubwürdigkeit ihrer künstlerischen Botschaft. Ihr Ziel sei es von jeher gewesen, eine Karriere mit Beständigkeit – einen „langen Lauf“ – zu verfolgen, statt sich als Gesicht für zweifelhafte Trends instrumentalisieren zu lassen.

Der Kampf gegen die genetische Disposition

Maite Kelly spricht dabei entwaffnend offen über ihre körperlichen Voraussetzungen. Ohne Disziplin würde sie, so die Sängerin, ein Gewicht von 180 Kilogramm erreichen – ein Bereich, den sie als „lebensgefährlich“ einstuft. Ihre persönliche Erfolgsformel basiert jedoch nicht auf dubiosen Abnehm-Drinks, sondern auf einem Dreiklang aus gesunder Ernährung, regelmäßiger körperlicher Ertüchtigung und einer leidenschaftlichen Lebensbejahung. Kurzlebige Diättrends lehnt sie konsequent ab.

Rückblick auf eine „entwürdigende“ Ära

Besonders kritisch reflektiert Kelly die 1990er-Jahre, die sie als massiv belastend empfand. In einer Zeit, in der das extrem schlanke Ideal der „Size Zero“ als das Maß aller Dinge galt, sah sie sich als „Big Girl“ mit einem enormen gesellschaftlichen Druck konfrontiert. „Es war auf allen Ebenen eine entwürdigende Situation“, erinnert sie sich an die damaligen Schönheitsideale.

Heute präsentiert sich Maite Kelly als eine Frau, die ihren Platz gefunden hat – abseits von Normzwängen und käuflichen Überzeugungen. Sie bleibt ein Vorbild für all jene, denen Charakter wichtiger ist als ein prall gefülltes Bankkonto.