Auftakt für die ''Corona-Biennale''

Dass die Corona-Krise auch vor der Film-Industrie nicht haltmacht, ist kein Geheimnis. Schon im Frühjahr wurde das renommierte Film-Festival in Cannes abgesagt und auch andere Branchen-Events fielen Covid-19 zum Opfer. Die heute startende Biennale in Venedig ist somit seit Beginn der Pandemie das erste große Film-Festival.

Und dennoch hinterlässt das Virus hier schon im Vorfeld seine Spuren. Die glamouröse Eröffnungsgala wurde abgesagt, alle Filme müssen im Freien gezeigt werden und der sonst vorprogrammierte Auflauf der Hollywoodstars wird nur in einer Mini-Version stattfinden.

Bereits am Montag kam Jury-Präsidentin Cate Blanchett in der Lagunenstadt an. Ebenfalls erwartet wird auch Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton, die am Lido für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird. Auch Matt Dillon soll in Venedig ebenso dabei sein wie Austro-Regisseurin Veronika Franz.