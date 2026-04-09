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Michael Patrick
© Instagram

Schauspieler

"Game of Thrones Star" Michael Patrick ist tot - er wurde nur 35 Jahre alt

09.04.26, 08:42
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Der irische Schauspieler Michael Patrick ist nach jahrelangem Kampf gegen eine Motoneuron-Erkrankung verstorben. Seine Ehefrau Naomi bestätigte seinen Tod im Northern Ireland Hospice. 

Nachdem Michael Patrick vor rund zehn Tagen in das Hospiz gebracht wurde, verstarb er dort im Kreise seiner Liebsten. Die neurodegenerative Erkrankung wurde bereits im Jahr 2023 bei dem Darsteller diagnostiziert. Trotz der Diagnose zeigte er sich online stets voller Lebensfreude und trat sogar im Rollstuhl weiterhin im Theater auf.

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Abschiedsworte der Ehefrau Naomi

In einem emotionalen  Instagram-Post  zu einem Hochzeitsfoto fand Naomi berührende Worte für ihren verstorbenen Ehemann. Sie beschrieb ihn als Inspiration für jeden, der mit ihm Kontakt hatte. Er habe ein Leben geführt, das so erfüllt war, wie es ein Mensch nur leben könne. Zudem teilte sie Michaels Lebensmotto basierend auf einem Zitat von Brendan Behan:

"Die wichtigsten Dinge auf der Welt sind, etwas zu essen, etwas zu trinken und jemanden zu haben, der dich liebt."

Karriere zwischen Theater und TV

Michael Patrick war zeitlebens leidenschaftlicher Schauspieler und wirkte in zahlreichen Theaterproduktionen mit. Auch in großen TV-Produktionen war er präsent:

  • Rolle eines Wildlings in "Game of Thrones"
  • Auftritt während der Wildlings-Aufstände (Staffel 6)
  • Zu sehen in der Episode "Der gebrochene Mann"

Mut bis zum Ende

Sein letzter Post in den sozialen Medien vom 6. Februar zeigte seinen ungebrochenen Lebensmut. Obwohl sein Neurologe ihm damals nur noch etwa ein Jahr Lebenszeit gab, betonte er, dass er noch viel vorhabe und es viel gebe, wofür es sich zu leben lohne. Er verstarb nun jedoch im Beisein seiner Familie.

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