Kendall Jenner zieht für i-D blank

Für ein britisches Fashion-Magazin zeigt sich das Model wie Gott es schuf

Viel Privatsphäre hatte Kendall Jenner in ihrem noch jungen Leben nicht. Die 26-Jährige wurde stets auf Schritt und Tritt von Kameras begleitet. Auch heute lauern Jenner immer noch Paparazzi auf. Im Interview mit i-D erklärt sie jedoch, dass sie gelernt hat damit umzugehen. "Ich war früher immer aggressiv und grantig. Es gibt Videos von mir, in denen schreie ich die Paparazzi ohne Grund an. Ich gehe heute viel friedvoller mit ihnen um. Für ein Shooting des britischen Modemagazins zog Kendall gar blank. Auf Instagram zeigt sie mehrere Bilder. Scrollt man nach rechts, sieht man Jenner liegend und ohne Kleidung. Die ästhetischen Fotos stammen aus der Linse von Fotograf Luis Alberto Rodriguez.