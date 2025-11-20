"Jumanji 3": Erstes Setfoto zeigt Kult-Cast wieder in voller Action

Kurz nach dem Start der Dreharbeiten zu "Jumanji 3" wurde das erste offizielle Bild veröffentlicht – mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan in ihren ikonischen Rollen.

Nur wenige Tage nach Drehbeginn zu "Jumanji 3" wurde ein erstes offizielles Foto veröffentlicht, das die vier Hauptdarsteller Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan in ihren bekannten Kostümen zeigt. Unter dem Bild steht die Caption: „"Schau mal, wer da frei herumläuft." Am 10. Dezember 2026 kommt der Film in die heimischen Kinos.

Der Cast von "Jumanji 3" © Sony Pictures Home Entertainment

Bereits am Vortag hatte Dwayne Johnson ein Video auf Instagram geteilt, in dem er Fans überrascht, während er auf dem Gelände der Universal Studios unterwegs ist. "Ein kleiner Vorgeschmack auf 'Jumanji 3'", sagt der 53-Jährige darin. Besonders begeistert zeigt er sich darüber, wieder in Los Angeles zu drehen: "Es ist so schön, in Los Angeles zu drehen. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Film mehr in Los Angeles gedreht, daher ist es ein schönes Gefühl, eine Filmproduktion wieder in diese Stadt zu bringen."

Hommage an den Originalfilm

Johnson verriet zudem ein Detail über seinen Charakter Dr. Bravestone: Im neuen Film wird dieser eine besondere Halskette tragen – daran hängt ein Objekt aus dem "Jumanji"-Originalfilm von 1995.

"Das ist der Würfel aus dem Original-Film mit Robin Williams. Als Zeichen des Respekts gegenüber Robin und dieser gesamten Filmreihe, die er ins Leben gerufen hat, während wir unseren allerletzten 'Jumanji'-Film drehen", erklärte der Schauspieler.

© Getty Images

Eine Erfolgsgeschichte an den Kinokassen

Die Reihe zählt zu den größten Blockbuster-Franchises der vergangenen Jahre. "Jumanji: Willkommen im Dschungel" aus dem Jahr 2017 spielte weltweit über 950 Millionen US-Dollar ein. Auch der nächste Teil aus dem Jahr 2019 war ein großer Erfolg und erzielte rund 800 Millionen US-Dollar.