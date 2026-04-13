„Super Mario“ setzt den galaktischen Rekord-Run fort

„Der Super Mario Galaxy Film“ ist nicht zu (s)toppen: schon 628 Millionen Dollar Kassq, über 2,4 Millionen Kinobesucher in Deutschland und Platz 1 in Österreich.
628 Millionen Dollar Kassa in nur 12 Tagen - „Super Mario“ setzt seinen galaktischen Kino-Erfolg fort und ist weltweit schon der zweiterfolgreichste Film des Jahre. Nach der der chinesischen Sportkomödie „Pegasus 3“, die alleine in der Heimat 641 Mio. Dollar einspielte - das allerdings in 50 Tagen. In den USA ist „Der Super Mario Galaxy Film“ ohnedies nicht zu (s)toppen: schon 308 Million Dollar Kassa. Um 52 Millionen mehr als der 12 Tage früher gestartete „Astronaut“.
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In Deutschland knackten die Brüder Mario und Luigi als erster Film des Jahres 2026 die zwei-Millionen-Ticket-Marke und bilanziert schon bei über 2,4 Millionen Besuchern. in Österreich stürmten bereits am Startwochenende über 175.000 „Super Mario“-Fans ins Kino. Das brachte bis zum 5. April satte 2,4 Millionen Dollar Kassa.