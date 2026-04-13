„Super Mario“ setzt den galaktischen Rekord-Run fort

„Der Super Mario Galaxy Film“ ist nicht zu (s)toppen: schon 628 Millionen Dollar Kassq, über 2,4 Millionen Kinobesucher in Deutschland und Platz 1 in Österreich.

628 Millionen Dollar Kassa in nur 12 Tagen - „Super Mario“ setzt seinen galaktischen Kino-Erfolg fort und ist weltweit schon der zweiterfolgreichste Film des Jahre. Nach der der chinesischen Sportkomödie „Pegasus 3“, die alleine in der Heimat 641 Mio. Dollar einspielte - das allerdings in 50 Tagen. In den USA ist „Der Super Mario Galaxy Film“ ohnedies nicht zu (s)toppen: schon 308 Million Dollar Kassa. Um 52 Millionen mehr als der 12 Tage früher gestartete „Astronaut“.

In Deutschland knackten die Brüder Mario und Luigi als erster Film des Jahres 2026 die zwei-Millionen-Ticket-Marke und bilanziert schon bei über 2,4 Millionen Besuchern. in Österreich stürmten bereits am Startwochenende über 175.000 „Super Mario“-Fans ins Kino. Das brachte bis zum 5. April satte 2,4 Millionen Dollar Kassa.