Belgien wird beim ESC 2026 in Wien von Essyla mit "Dancing on the Ice" vertreten.

Alice Van Eesbeeck (29), die am Institut supérieur de Musique et Pédagogie studierte, mischte schon 2021 die 9. Staffel von „The Voice Belgique“ auf: 2. Platz, den sie auch mit Chart-Hits wie “Let You Go” und “Not My Kind of Dude” feierte. In Wien hofft sie, mit der eindringlichen Empowerment-Hymne „Dancing on the Ice“, die sich an den Trendsounds von Billie Eilish oder Lorde orientiert, nach zwei belgischen Pleiten endlich wieder die Final-Quali zu schaffen.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 11: Belgien

Essyla, "Dancing on the Ice"

Belgien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 66

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (1986)

Höchste Punktzahl: 363 (2017)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1962, 1965)

Ergebnis 2025: im Halbfinale ausgeschieden

Wettquote: 401, weniger als 1% Siegeschance, Platz 27

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.