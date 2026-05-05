Serbien wird beim ESC 2026 in Wien von Lavina mit "Kraj mene" vertreten.

Die 2020 in Niš gegründete sechsköpfige Progressive-Metal-Band setzt nach dem 2022er Album „Odyssee“ und gefeierten Festival-Stopps bei Sziget oder Noorderslag, das lautstärkste Statement beim Wiener Song Contest. „Kraj mene „(‚Neben mir‘), von Sänger Luka Aranđelović als „Liebeslied“, das eine schmerzhafte, einseitige Beziehung vertont, bezeichnet, ertönt im Stil von H.I.M. oder Sisters Of Mercy, setzt auf das genre-typische Growling und bringt auch optisch das Höllenfeuer in die Stadthalle.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 15: Serbien

Lavina, "Kraj mene"

Serbien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 17

Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2007)

Höchste Punktzahl: 312 (2022)

Niedrigste Punktzahl: 28 (2025, Semifinale)

Ergebnis 2025: Nicht im Finale

Wettquote: 301, weniger als 1% Siegeschance, Platz 23

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.