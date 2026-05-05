San Marino wird beim ESC 2026 in Wien von Senhit feat. Boy George mit "Superstar" vertreten.

„Superstar“ Nomen est omen! Senhit Zadik Zadi (46), die ja 2021 mit dem Duett „Adrenalina“ schon Chart-Rapper Flo Rida zum ESC nach Rotterdam brachte, hat jetzt in Wien eine echt Pop-Legende dabei. George Alan O’Dowd (64), allgemeinhin bekannt als Boy George mischt ja schon seit den 80er Jahren mit Culture Club (“Do You Really Want to Hurt Me”) und Solo-Hits wie “Everything I Own” die Charts auf: über 30 Millionen verkaufte CDs und ein Dutzend relevante Awards. Jetzt will er die ESC-Trophäe. Mit einem Dancfloor-Kracher, bei dem er allerdings nur die letzten 40 Sekunden mitsingt.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 13: San Marino

Senhit feat. Boy George, "Superstar"

San Marino beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 15

Größter ESC-Erfolg: 19. Platz (2019)

Höchste Punktzahl: 77 (2019)

Niedrigste Punktzahl: 0 (2023, Semifinale)

Ergebnis 2025: 26. Platz (27 Punkte)

Wettquote: 301, weniger als 1% Siegeschance, Platz 33

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.