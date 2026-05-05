Polen wird beim ESC 2026 in Wien von Alicja mit "Pray" vertreten.

Alicja Maria Szemplińska (24) gewann schon mit 14 die Castingshow „Hit, Hit, Hurra!“ (2016) und setzte 2019 den Sieg bei der polnischen Version von „The Voice“ drauf. Und 2020 den Triumph mit „Empires“ bei nationalen Vorentscheid. Doch dann Corona und stoppte alle ES-Träume. Jetzt gibt’s mit der gefühlvollen Ballade „Prey“, die sich mit inneren Kämpfen, Hoffnung und Selbstfindung auseinandersetzt, die späte Wiedergutmachung.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 14: Polen

Alicja, "Pray"

Polen beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 27

Größter ESC-Erfolg: 2. Platz (1994)

Höchste Punktzahl: 229 (2016)

Niedrigste Punktzahl: 10 (2015)

Ergebnis 2025: 14 (156 Punkte)

Wettquote: 301, weniger als 1% Siegeschance, Platz 28

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.