Litauen wird beim ESC 2026 in Wien von Lion Ceccah mit "Sólo quiero más" vertreten.

Tomas Alenčikas (34), einer der Gründer der Drag-Kultur in Litauen, studierte Violine und hat den Bachelor des Musiktheaters Vilnius. Nachdem er 20217 durch die litauische Version von „X Factor“ zur nationalen Berühmtheit avancierte, scheiterte er 2019, 2020, 2023 und 2055 auch unter dem Künstlernamen Lion Ceccah am nationalen Vorentscheid. Mit dem reduzierten Electronic-Song „Sólo quiero más“ (Ich will nur mehr), einem mehrsprachigen Statement über Verlangen und Exzess, hat’s jetzt endlich geklappt.

Facts

1. Semifinale, Di., 12. Mai

Startnummer 12: Litauen

Lion Ceccah, "Sólo quiero más"

Litauen beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 25

Größter ESC-Erfolg: 6. Platz (2006)

Höchste Punktzahl: 220 (2021)

Niedrigste Punktzahl: 0 (1994)

Ergebnis 2025: 16. Platz (96 Punkte)

Wettquote: 101, 1% Siegeschance, Platz 19

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.