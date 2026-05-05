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ESC2026_Estland_Vanilla Ninja
© Sarah Louise Bennett / EBU

Too Epic to Be True

Estland: Vanilla Ninja

Von
05.05.26, 20:58
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Estland wird beim ESC 2026 in Wien von Vanilla Ninja mit "Too Epic to Be True" vertreten.  

Die 2002 geründete Girlband rund um Lenna Kuurmaa, die schon 2005 mit „Cool Vibes“ für die Schweiz beim Song Contest abrockte (8. Platz) und mit der CD „Love Is War“ 2006 auch bis auf Platz 29 der Austria-Top-40 hochstürmte, feierte 2019 nach 10 Jahren Pause ihr großes Comeback „Encore“ Jetzt will das Trio mit der radiotauglichen Rock-Hymne „Too Epic to Be True” den 2. ESC Sieg für die Heimat holen. Ein Ohrwurm der weit über die ESC-Community hinaus begeistert.  

Facts

  • 1. Semifinale, Di., 12. Mai
  • Startnummer 9: Estland 
  • Vanilla Ninja, "Too Epic to Be True"

Estland beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 31
  • Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (2001)
  • Höchste Punktzahl: 356 (2025)
  • Niedrigste Punktzahl: 2 (1994)
  • Ergebnis 2025: 3. Platz (356 Punkte)
  • Wettquote: 501, weniger als 1% Siegeschance, Platz 32  

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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