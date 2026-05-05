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ESC2026_Israel_Noam Bettan
© Corinne Cumming/EBU

Michelle

Israel: Noam Bettan

Von
05.05.26, 21:03
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Israel wird beim ESC 2026 in Wien von Noam Bettan mit "Michelle" vertreten.  

Es ist der größte Aufreger unseres Song Contests: Allen Diskussionen und Absagen zum Trotz darf Israel teilnehmen. Bettan, ein Sohn französischer Einwanderer der 2023 schon mit dem Album „Me’al HaMayim“ die Charts stürmte, sicherte sich nach 32 Vorrunden (!) bei der TV-Show „HaKokhav HaBa“ ("Der nächste Star") das Ticket. „Michelle“ liefert er einen erdigen Urban-Pop-Hit, der mit französischem, hebräischem und englischem Text aufwartet und vom Ausbruch aus einem toxischen Kreislauf handelt.  

Facts

  • 1. Semifinale, Di., 12. Mai
  • Startnummer 10: Israel
  • Noam Bettan, "Michelle"

Israel beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 47
  • Größter ESC-Erfolg: 1. Platz (1978, 1979, 1998, 2018)
  • Höchste Punktzahl: 529 (2018)
  • Niedrigste Punktzahl: 4 (1993, 2006)
  • Ergebnis 2025: 2. Platz (357 Punkte)
  • Wettquote: 11, 6% Siegeschance, Platz 6   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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